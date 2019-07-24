Астрологи обещают нелегкий день: гороскоп на 24 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)

У вас появится хороший шанс укрепить свои позиции. Будьте решительны и целеустремленны, вы можете добиться того, о чем так долго мечтали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Сегодня вам придется обучать либо нового сотрудника, либо кого-то менее опытного. Проявите терпение и такт. Не забывайте о том, что вы тоже были неопытны.

Рак (22 июня – 22 июля)

У вас появится шанс помириться с человеком, с которым давно были в ссоре. Такой возможностью нужно воспользоваться. Но первый шаг должен быть за вами.

Лев (23 июля – 21 августа)

К концу дня произойдет нечто такое, ради чего стоило в этот день в принципе приходить в офис. Поэтому лучше не уходить с работы пораньше.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Удачное время для того, чтоб обсудить с шефом возможность продвижения по службе. Имея в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Подумайте насчет дополнительного заработка, есть шанс получить выгодное предложение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще, если вам некомфортно на рабочем месте. Измените ситуацию в свою пользу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию. Не все так плохо, как вам кажется. Ищите позитив во всем, что вас окружает.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Действуйте методично, спокойно и продуманно. Не пытайтесь разрешить сразу весь ворох дел, лучше возьмите эту высоту усидчивостью и трудолюбием.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вы будете готовы помогать всем и каждому. Это замечательно, но старайтесь, чтобы ваша отзывчивость не сыграла против вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)