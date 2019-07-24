Астрологи обещают нелегкий день: гороскоп на 24 июля

Проявите терпение и такт. Имейте в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели. Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию, советует Segodnya.
Овен (21 марта – 20 апреля)
У вас появится хороший шанс укрепить свои позиции. Будьте решительны и целеустремленны, вы можете добиться того, о чем так долго мечтали.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Сегодня вам придется обучать либо нового сотрудника, либо кого-то менее опытного. Проявите терпение и такт. Не забывайте о том, что вы тоже были неопытны.
Рак (22 июня – 22 июля)
У вас появится шанс помириться с человеком, с которым давно были в ссоре. Такой возможностью нужно воспользоваться. Но первый шаг должен быть за вами.
Лев (23 июля – 21 августа)
К концу дня произойдет нечто такое, ради чего стоило в этот день в принципе приходить в офис. Поэтому лучше не уходить с работы пораньше.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Удачное время для того, чтоб обсудить с шефом возможность продвижения по службе. Имея в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Подумайте насчет дополнительного заработка, есть шанс получить выгодное предложение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще, если вам некомфортно на рабочем месте. Измените ситуацию в свою пользу.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию. Не все так плохо, как вам кажется. Ищите позитив во всем, что вас окружает.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Действуйте методично, спокойно и продуманно. Не пытайтесь разрешить сразу весь ворох дел, лучше возьмите эту высоту усидчивостью и трудолюбием.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Сегодня вы будете готовы помогать всем и каждому. Это замечательно, но старайтесь, чтобы ваша отзывчивость не сыграла против вас.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Желание трудиться появится у вас совершенно спонтанно. Используйте возможность по максимуму, вы успеете сделать столько, сколько не планировали.