О чем можно и о чем нельзя шутить со знаками Зодиака

«Смех продлевает жизнь», говорят мудрые люди. Вот только жизнь показывает, что шутить можно не со всеми и не обо всем. А еще, у человека должно быть развито чувство юмора, чтобы искрометно шутить и понимать юмор, пишет Клубер.
У каждого из нас свое отношение к юмору и своя степень понимания шуток. Поэтому решив подшутить над тем или иным человеком, вы должны понимать, о чем с ним можно шутить, а о чем категорически нельзя. В противном случае можно получить совершенно противоположный эффект. Чтобы избежать недопонимания, давайте узнаем, какие шутки воспринимают представители знаков Зодиака, а какие нет.
Овен
Овны – любители грубоватых, можно сказать «сальных» шуточек. Если с кем-то из знакомых произошел курьезный, анекдотичный случай, Овен будет смеяться до упада. Этот человек и сам легко может отпустить скабрезную шутку, в том числе и на интимную тему, вогнав тем самым окружающих в краску. Главное чтобы шутка была короткой, ведь терпение Овна, как правило, заканчивается уже на 10-й секунде.
А вот смеяться над Овном не рекомендуется никому. Если из подопечного Марса начинают делать объект насмешек, этот человек выходит из себя, причем происходит это мгновенно. И не пытайтесь вспоминать былые промашки этого человека. Если вы будете смеяться над прошлым Овна, рискуете поставить под угрозу дружбу с этим человеком.
Телец
Самая животрепещущая тема для Тельцов, конечно же, деньги. Поэтому шутки про материальные ценности, в частности про то, как кто-то лишился значительной части денег из-за своей глупости, или был обманут мошенником, вызывают у этого человека гомерический хохот. Ну а если анекдотичная история произошла со знакомым Тельца, такой шуткой можно поднять настроение этому человеку на весь день.
Правда, если в своих шутках про деньги вы затрагиваете самого Тельца, даже самая настоящая хохма вызовет у него лишь натянутую улыбку. Подопечные Венеры ненавидят шутки про собственную жадность и финансовые проблемы, которые могут затронуть этого человека. Рискните пошутить и вы узнаете, насколько обидчив этот человек.
Близнецы
Близнецы обожают скабрезные шутки, в частности, те, в которых рассказывается о супружеской измене и интимных казусах. Личности данного знака и сами не прочь рассказать «сальную» шуточку или поделиться забавным случаем из жизни, чтобы окружающие смеялись навзрыд. Благо, зная добродушный характер Близнецов, окружающие не обижаются на них за подобный юмор, даже когда подопечные Меркурия шутят про них.
При этом милые и добрые шутки вызывают у Близнецов недоумение и заставляют их сомневаться в юмористических способностях рассказчика. К примеру, если в конце повествования зло было наказано, представители данного знака сочтут шутку глупой и не смешной. Вообще, шутки, в которых нет насмешки и издевки, вряд ли придутся по душе этим людям.
Рак
Раки семейные личности, а потому неудивительно, что им по душе шутки о семье. Так, например, дети Луны будут смеяться шуткам про глуповатого зятя или надоедливую тещу, про конфликты мужа и жены, а также непутевых детей. Более того, Раки, можно сказать, коллекционируют подобный фольклор, запоминая и пересказывая его всем окружающим не один раз.
При этом Раки не самые уверенные в себе личности, а потому не терпят шуток о себе. Особенно болезненно эти личности воспринимают шутки про недостатки и неидеальную внешность Раков. Да что говорить, иногда даже после невинной шутки Рак может затаить обиду на человека и навсегда испортить с ним отношения.
Лев
Львы – уверенные в себе личности, которые обожают юмор и сами любят подшучивать над окружающими. При этом тематика шуток не столь важна, главное, чтобы шутка была действительно смешной. Правда давно замечено, что Львов серьезно веселят неудачи, которые случаются с их знакомыми, коллегами по цеху и партнерами по бизнесу. Промашки знакомых могут вообще стать юмористическим «гвоздем» дня для этих личностей.
Лев совершенно не переносит насмешек над ним или родными людьми. Даже если насмешка не несет в себе зла, она может серьезно разозлить представителя данного знака. Поэтому про личную жизнь Льва лучше не шутить, и уж тем более не высмеивать ее. Прогневить этого человека проще простого, а в гневе Лев страшен.
Дева
Личности знака Дева слишком серьезные, а потому к шуткам у них особое отношение. Им нравится актуальный юмор, касающийся того, что их интересует в данный момент. Так, например влюбленной Деве придется по нраву забавная история любви или шутка о чувствах. А если Девы заняты строительством, актуальной будет шутка про стройку.
Но бойтесь шутить при Деве глупо и пошло. Этот человек совершенно не воспринимает шуток «ниже пояса» и с негативом воспринимает бессмысленные, глупые шутки, особенно если они задевают честь другого человека. В этом случае Дева сразу же делает вывод об интеллекте рассказчика и впредь старается избегать контактов с этим человеком.
Весы
Весы – известные интеллектуалы, а потому обожают умный юмор, который заставляет человека додумывать, осознавать, в чем смысл шутки. Всевозможные смешные ребусы, каверзные вопросы с завуалированной издевкой – все то, что обожают Весы. Они и сами так шутят, чем ставят окружающих в тупик. К слову, по юмору эти личности определяют и свой круг общения.
Подопечные Венеры – известные гуманисты, которые не любят злых шуток, особенно если в них высмеивается знакомый человек. Если шутка задевает чью-то честь, если она звучит пошло, Весы непременно поморщатся, услышав ее. Им такой юмор совершенно не по душе, а значит и человек, который шутит подобным образом, тоже.
Скорпион
В отличие от большинства знаков Зодиака, Скорпионы любят жесткие и даже пошлые шутки, но при этом, не переходя пределов дозволенного. Подопечным Марса нравятся люди, умеющие шутить «на грани», вызывая при этом смех и хохот, а не смущение и отвращение. К слову, очень часто шутки Скорпиона являются своего рода флиртом, которым он пытается привлечь представителя противоположного пола.
Скорпионы свято берегут свою семью от любых посягательств, в том числе и от насмешек. Поэтому шутить о Скорпионе или его близких не рекомендуется никому. Даже если шутка кажется вам безобидной, представитель данного знака может затаить на вас обиду. А про мстительность и кровожадность Скорпиона не слышал только глухой.
Стрелец
Стрелец любит шутить от души. Этот человек обожает всевозможные розыгрыши, а потому окружающие всегда ждут от него чего-то вычурного и неординарного. Подопечный Юпитера обожает юмор и ценит людей, которые умеют шуткой разрядить накаленную обстановку. К слову, свое окружение Стрелец подбирает именно из людей, с которыми можно весело и задорно покуражиться.
Важно понимать, что у Стрельца светлый, жизнеутверждающий юмор. При этом он не переносит людей, которые пытаются шутить на грустные темы или поддевать людей, у которых случилось несчастье. Вообще шутки, от которых исходит негатив, не по душе Стрельцам, а потому этот юмор вряд ли поспособствует вашему сближению.
Козерог
Козероги – серьезные личности, которые уделяют юмору далеко не первостепенное значение. Эти люди увлечены карьерой, домом, семьей, а юмор им нужен только для того, чтобы поднять себе настроение и отвлечься от суеты. Поэтому Козероги предпочитают добрый, позитивный юмор, в котором нет грубости и колкостей. Правда, сами они не привыкли искрометно шутить, считая, что у других это получается лучше.
При этом Козероги не желают зла окружающим, а потому не будут смеяться над шутками, в которых пострадал другой человек. Эти личности считают, что смеяться над чужой бедой как минимум глупо, не говоря уже о том, что этим можно накликать беду на себя. К тому же подопечные Сатурна не воспринимают различные выдумки, то, чего не было на самом деле.
Водолей
Водолеи обожают интеллектуальный юмор, в котором человеку необходимо проявить смекалку. Достойная шутка может стать для них зарядом положительной энергии на целый день. Шутить тонко дано не каждому. Водолеи знают об этом, а потому данная способность является для подопечных Урана критерием интеллектуального развития собеседника.
Простые, обывательские шутки, которые вызывают гомерический смех у большинства окружающих, кажутся Водолеям глупыми и пошлыми. Они не признают такой юмор и стараются ограждать от него свои уши. В подобны ситуациях Водолей может легко перебить собеседника, чтобы продемонстрировать свои юмористические способности.
Рыбы
Рыбы – ценители юмора, причем, замечено, что они испытывают определенную тягу к национальному юмору определенных стран. К примеру, Рыбам понравится, если вы на протяжении вечера будете рассказывать армянские анекдоты или отпускать еврейские шуточки. Эти личности с готовностью принимают такой колоритный юмор, и нередко демонстрируют его в кругу друзей и коллег.
Рыбы ненавидят злые розыгрыши. Им совершенно не понравится, если вы решите разыграть их, испугав или поставив в глупое положение перед окружающими. И даже смешной финал такой шутки вряд ли покажется им веселым, ведь по природе своей эти личности очень пугливы. Более того, юмор, в котором страдает другой человек или живое существо, не может вызвать улыбку у Рыб.