О чем можно и о чем нельзя шутить со знаками Зодиака

Скорпионы свято берегут свою семью от любых посягательств, в том числе и от насмешек. Поэтому шутить о Скорпионе или его близких не рекомендуется никому. Даже если шутка кажется вам безобидной, представитель данного знака может затаить на вас обиду. А про мстительность и кровожадность Скорпиона не слышал только глухой.

Стрелец

Стрелец любит шутить от души. Этот человек обожает всевозможные розыгрыши, а потому окружающие всегда ждут от него чего-то вычурного и неординарного. Подопечный Юпитера обожает юмор и ценит людей, которые умеют шуткой разрядить накаленную обстановку. К слову, свое окружение Стрелец подбирает именно из людей, с которыми можно весело и задорно покуражиться.

Важно понимать, что у Стрельца светлый, жизнеутверждающий юмор. При этом он не переносит людей, которые пытаются шутить на грустные темы или поддевать людей, у которых случилось несчастье. Вообще шутки, от которых исходит негатив, не по душе Стрельцам, а потому этот юмор вряд ли поспособствует вашему сближению.

Козерог

Козероги – серьезные личности, которые уделяют юмору далеко не первостепенное значение. Эти люди увлечены карьерой, домом, семьей, а юмор им нужен только для того, чтобы поднять себе настроение и отвлечься от суеты. Поэтому Козероги предпочитают добрый, позитивный юмор, в котором нет грубости и колкостей. Правда, сами они не привыкли искрометно шутить, считая, что у других это получается лучше.

При этом Козероги не желают зла окружающим, а потому не будут смеяться над шутками, в которых пострадал другой человек. Эти личности считают, что смеяться над чужой бедой как минимум глупо, не говоря уже о том, что этим можно накликать беду на себя. К тому же подопечные Сатурна не воспринимают различные выдумки, то, чего не было на самом деле.

Водолей

Водолеи обожают интеллектуальный юмор, в котором человеку необходимо проявить смекалку. Достойная шутка может стать для них зарядом положительной энергии на целый день. Шутить тонко дано не каждому. Водолеи знают об этом, а потому данная способность является для подопечных Урана критерием интеллектуального развития собеседника.

Простые, обывательские шутки, которые вызывают гомерический смех у большинства окружающих, кажутся Водолеям глупыми и пошлыми. Они не признают такой юмор и стараются ограждать от него свои уши. В подобны ситуациях Водолей может легко перебить собеседника, чтобы продемонстрировать свои юмористические способности.

Рыбы

Рыбы – ценители юмора, причем, замечено, что они испытывают определенную тягу к национальному юмору определенных стран. К примеру, Рыбам понравится, если вы на протяжении вечера будете рассказывать армянские анекдоты или отпускать еврейские шуточки. Эти личности с готовностью принимают такой колоритный юмор, и нередко демонстрируют его в кругу друзей и коллег.