Три вещи, которые превратят ваш отдых в Юрмале в ад: вот почему я больше не хочу туда

Отели стоят здесь даже дороже, чем в некоторых курортных города в Хорватии. В пик сезона, особенно если в городе проходят в это время фестивали, стоимость проживания в отеле 4 звезды может обойтись в 500-600 евро за 3 ночи на двоих, завтраки включены. Безусловно, в городе есть и более бюджетные места для остановки, но их цены тоже высоки и качество предоставляемых услуг может оставлять желать лучшего.

Прежде чем поговорить о минусах, естественно, сначала скажем о плюсах, которые здесь тоже есть. В Юрмале очень внимательно следят за природой. Много деревьев, цветов, чистый воздух. Самый длинный песчаный пляж в странах Балтии - около 24 километров. За все 5 дней пребывания здесь мы не обнаружили ни одного человека, который не говорил бы по-русски. Даже если обслуживающий персонал плохо знает русский, он всё равно на нем говорит. Везде. В магазине, ресторане, отеле, спа, на концертной площадке.

Вот три вещи, которые по-настоящему злят:

1. Много мест, где нельзя платить карточкой

После того, как ты привык платить карточкой чуть ли не в общественном туалете, это раздражает. Несмотря на такой маленький город, мы нашли много мест, где оплата карточкой невозможна. В одном из элитных ресторанов было написано на двери, что оплата только наличными. В популярной пиццерии на главной улице тоже нельзя платить карточкой. В концертном зале «Дзинтари» работает множество баров, но платить картой там почти нигде нельзя, только в одном ресторане, где выбор напитков более скудный.

2. С воскресенья по четверг ночная жизнь умирает

Умирает. Совсем. Никаких вечеринок и дискотек после 22:00. Еду после 22:00 вам тоже нигде не приготовят за исключением заправок, которые находятся в нескольких километрах от центра города (не факт, что там будет еда, быть может, ее съели до вас другие голодные) или пиццерии, где нельзя платить карточкой. В отеле ресторан тоже будет закрыт. После 22:00 в городе работает лишь казино и еще пару мест, где можно что-то выпить, но не закусить. Про круглосуточные магазины в этом городке, естественно, не слышали, даже в дни фестивалей.

3. Необоснованно завышенные цены во многих местах

Естественно, во время фестивалей и в Эстонии высокие цены. Но вы когда-нибудь видели мороженое в вафельном стаканчике с тремя шариками за 10 евро? А такое есть! Прямо в концертном зале «Дзинтари». И что самое страшное - даже при такой цене продукта заплатить за него карточкой невозможно. Цены в Юрмале во многих местах выше, чем в столице страны - Риге. Курорт ведь, что вы хотели?