Вт, 23.07.2019
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Что будет происходить с организмом, если исключить из рациона молочные продукты

Молочные продукты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

С самого раннего детства нам говорили: молоко нужно пить для того, чтобы были крепкие кости. Однако специалисты не совсем поддерживают такую тактику. Потому что именно молочные продукты могут привести к проблемам с пищеварительной системой, аллергией, проблемам сердца, пишет Rsute.ru.

Нужно помнить о вариантах обработки товара, чтобы увеличить срок годности перед попаданием его на полки магазинов. Чтобы продукту добавить больше срока годности, в него добавляют разные консерванты, гормоны и антибиотики. После этого человек задумывается, а нужно ли употреблять в своем рационе продукты из молока?

Люди, которые отказались от молочных продуктов, заметили, что состояние кожи лица у них улучшилось. А все потому, что в молоке содержится прогестерон, он вырабатывает кожное сало, что способствует образованию воспалений, сыпи, прыщей. Сахар и жиры, которые входят в состав молока, также негативно воздействуют на кожу. 

Человек, который отказывается от пищи животного происхождения, может сбросить лишний вес, но стоит помнить, что возможен и другой исход. Все молочные продукты долго усваиваются, вызывая чувство сытости на достаточно длительный период. Если же полностью исключить молочку из питания человека, то он начнет часто перекусывать, а это спокойно может привести к быстрому набору массы тела.

Если человек осознанно собирается отказаться от молочных продуктов, то следует найти альтернативные способы замены и обогащения организма кальцием. Чтобы кишечник работал в привычном режиме, стоит есть капусту, соленые огурцы, хлеб, яблоки. 

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