Как знаки Зодиака ведут себя в стрессовых ситуациях

Критические ситуации воздействуют на каждого человека по-разному: у одного они вызывают ярость, у другого — страх, у третьего просыпаются скрытые способности. Как поведет себя человек, столкнувшись с кризисом, невозможно узнать наверняка. Но предугадать реакцию можно по Знаку Зодиака.

Овен

В критической ситуации Овен перестает контролировать свои эмоции, гнев застилает ему глаза. Он будет изливать негатив на всех окружающих, забыв о воспитании и дисциплине. Гнев Овна просто ужасен, и лучше не попадаться ему на глаза в этот момент. К счастью, Овну требуется всего 15 минут, чтобы выпустить пар и вновь стать культурным и здравомыслящим человеком.

Телец

В кризисной ситуации Телец впадает в оцепенение, не понимая, что делать и как откликаться на резкую смену планов. В ошарашенном состоянии он может даже начать плакать от бессилия. Ему нужно время, чтобы собраться с мыслями, а затем он даст такую защитную реакцию, что стрессу мало не покажется. Он будет рвать и метать, а успокоится лишь тогда, когда увидит, что все встало на свои места.

Близнецы

Как поведут себя в критической ситуации Близнецы, не знают ни Близнецы, ни астрологи. Все зависит от настроения и внутренних переживаний, которые испытывает представитель данного созвездия. Если на душе неспокойно, Близнец выльет весь негатив на источник раздражения. Если же в момент стресса у Близнеца все было гармонично, он сохранит спокойствие и хладнокровие. При любых обстоятельствах кризис не ломает Близнеца, а наполняет его жизненной силой и усиливает пробивные способности.

Рак

Любые перемены, позитивные или не очень, выбивают Рака из колеи. В стрессе он опускает руки, прячется в панцирь и не выходит до тех пор, пока ситуация не разрешится сама собой. Рак думает: зачем избавляться от негатива, если можно от него убежать? Правда, глубоко внутри он будет долго страдать из-за проявленной слабости, ругать и корить себя.

Лев

Лев — беспощадный и храбрый Знак, который никак не реагирует на стресс. Он выше любых кризисов, страхов и беспокойства по мелочам, поэтому в проблемной ситуации ведет себя так, словно ничего не произошло. Если кризисная ситуация вызвана каким-то природным катаклизмом или техногенной аварией, Лев первым спешит на подмогу и успокаивает общественную панику. Этот Знак никогда не теряет спокойствие.

Дева

Деве необходимо все контролировать — как свою жизнь, так и жизнь окружающих. При любой стрессовой ситуации Дева перво-наперво старается подавить источник негатива и решить проблему, используя логику и здравомыслие. Но внешне спокойная и хладнокровная Дева начинает искать причины стресса, копаться в себе, заниматься откровенным самоедством, чем только осложняет и без того проблемное положение.

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