Как знаки Зодиака ведут себя в стрессовых ситуациях

По словам астрологов, истинное лицо Знака Зодиака можно увидеть только в переломный момент жизни. Всем известно, что все маски слетают в стрессовой ситуации, пишет Dailyhoro.
Критические ситуации воздействуют на каждого человека по-разному: у одного они вызывают ярость, у другого — страх, у третьего просыпаются скрытые способности. Как поведет себя человек, столкнувшись с кризисом, невозможно узнать наверняка. Но предугадать реакцию можно по Знаку Зодиака.
Овен
В критической ситуации Овен перестает контролировать свои эмоции, гнев застилает ему глаза. Он будет изливать негатив на всех окружающих, забыв о воспитании и дисциплине. Гнев Овна просто ужасен, и лучше не попадаться ему на глаза в этот момент. К счастью, Овну требуется всего 15 минут, чтобы выпустить пар и вновь стать культурным и здравомыслящим человеком.
Телец
В кризисной ситуации Телец впадает в оцепенение, не понимая, что делать и как откликаться на резкую смену планов. В ошарашенном состоянии он может даже начать плакать от бессилия. Ему нужно время, чтобы собраться с мыслями, а затем он даст такую защитную реакцию, что стрессу мало не покажется. Он будет рвать и метать, а успокоится лишь тогда, когда увидит, что все встало на свои места.
Близнецы
Как поведут себя в критической ситуации Близнецы, не знают ни Близнецы, ни астрологи. Все зависит от настроения и внутренних переживаний, которые испытывает представитель данного созвездия. Если на душе неспокойно, Близнец выльет весь негатив на источник раздражения. Если же в момент стресса у Близнеца все было гармонично, он сохранит спокойствие и хладнокровие. При любых обстоятельствах кризис не ломает Близнеца, а наполняет его жизненной силой и усиливает пробивные способности.
Рак
Любые перемены, позитивные или не очень, выбивают Рака из колеи. В стрессе он опускает руки, прячется в панцирь и не выходит до тех пор, пока ситуация не разрешится сама собой. Рак думает: зачем избавляться от негатива, если можно от него убежать? Правда, глубоко внутри он будет долго страдать из-за проявленной слабости, ругать и корить себя.
Лев
Лев — беспощадный и храбрый Знак, который никак не реагирует на стресс. Он выше любых кризисов, страхов и беспокойства по мелочам, поэтому в проблемной ситуации ведет себя так, словно ничего не произошло. Если кризисная ситуация вызвана каким-то природным катаклизмом или техногенной аварией, Лев первым спешит на подмогу и успокаивает общественную панику. Этот Знак никогда не теряет спокойствие.
Дева
Деве необходимо все контролировать — как свою жизнь, так и жизнь окружающих. При любой стрессовой ситуации Дева перво-наперво старается подавить источник негатива и решить проблему, используя логику и здравомыслие. Но внешне спокойная и хладнокровная Дева начинает искать причины стресса, копаться в себе, заниматься откровенным самоедством, чем только осложняет и без того проблемное положение.
Весы
Весы питают ненависть ко всему, что лишает их гармонии и нарушает внутреннее равновесие. В непредвиденной ситуации они закрываются в себе и стараются всеми силами сбежать от проблем. Чтобы вернуться в привычное и комфортное для себя состояние, Весы предпочитают игнорировать случившееся. Такому Знаку нужен верный помощник, который сможет все «разрулить»: поможет преодолеть негатив и предложит несколько вариантов решения проблемы.
Скорпион
Скорпион нестандартно реагирует на стрессовую ситуацию. Сначала он впадает в ярость, рассказывая всем о вопиющей несправедливости, а затем выплескивает негатив на источник стресса. В стрессе жажда отмщения Скорпиона набирает обороты, и только отомстив он справляется с беспокойством.
Стрелец
Попав в стрессовую обстановку, Стрелец столбенеет, но лишь на пару секунд. Затем он берет инициативу в свои руки, успокаивает всех и успокаивается сам. Мозг Стрельца в такой момент работает на максимум, предлагая тысячи вариантов решения проблемы. Из любого положения Стрелец выходит гордо, обращая негатив в свою пользу.
Козерог
Козерог, который попал в критическое положение, сначала пытается успокоиться и структурировать мысли. Аналитический склад ума — дар Козерога, который не дает ему принимать опрометчивые решения и поддаваться панике. Детально все проанализировав и найдя источник стресса, Козерог нейтрализует его. Правда, после ему необходимо «уйти в подполье», чтобы привести себя в норму.
Водолей
Водолей в стрессе паникует, беспокоится и суетится. Он может кричать, махать руками, перебивать, создавая чувство, будто произошла вселенская катастрофа. Такая реакция усугубляет ситуацию, вовлекая в стресс посторонних. Водолей — тот самый человек, который создает панику, мешает, дезориентирует. Правда, после того, как страсти поулягутся и кто-то другой справится с проблемой, Водолей гордо расскажет всем, как он грамотно все «разрулил».
Рыбы
Рыбы стараются избегать всего, что вызывает стресс, поэтому впадают в панику, когда попадают в критическую ситуацию. Это может испортить им настроение на долгие месяцы, вогнать в затяжную депрессию. Этому Знаку требуется рядом здравомыслящий человек, которые поможет успокоиться, показав, что любая ситуация решаема, главное — не паниковать. Собственными силами Рыбам из стресса выбраться практически невозможно.