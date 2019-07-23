Пять знаков Зодиака, которые живут лучше других

Телец

Один из счастливейших знаков Зодиака. Звезда их счастья сияет не только над самим Тельцом, но и над всем окружением. Он любит жизнь и наслаждается ею по полной. Энергетика знака достаточно позитивная, и рано или поздно все благие дела Тельцов возвращаются им обратно с тройной отдачей.

Скорпион

Упорство и целеустремленность помогает этому знаку быть абсолютно счастливым и жить лучше других. Скорпионы невероятно коммуникабельны. Это помогает не только решать сложные задачи, но и удачно разрешать вопросы семейных дел.

Овен

Овны не боятся трудностей и всегда реализованы в жизни. У них все разложено по полочкам. Они прекрасные друзья, отлично работают в команде, уважают мнение окружающих, почитают старших и привыкли решать все сами.

Дева

Девы словно чувствуют, где и как заработать. Они без труда вникают в новые сферы деятельности и не боятся трудностей. Умеют сосредоточиться на главном, не распыляясь по мелочам.

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