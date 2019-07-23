Любовь Успенская назвала имя мужчины, который может стать отцом ее ребенка

Успенская ранее называла качества, которыми должен обладать донор: красота, ум, талант, здоровье, доброта и честность. По её мнению, такой мужчина - автор мюзиклов «Иисус Христос - суперзвезда», «Призрак оперы», «Кошки» - Эндрю Ллойд Уэббер.

Успенская отметила, что о нём мечтала Мадонна, но он отказал. Успенская надеется - может ей не откажет. Если вдруг Любе не повезёт, у неё есть и другие кандидаты, но их имена она не разгласила, - сообщает 7days.ru.

Напомним, у Любови Успенской есть единственная дочь Татьяна. Татьяне Плаксиной скоро исполнится 30 лет. Её звёздная мама мечтает о внуках, но дочь пока замуж не вышла.

Успенская хочет взять пример с Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, с Виторгана с женой Ириной.