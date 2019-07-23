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Умер Дэвид Хедисон из фильма о Джемсе Бонде

Дэвид Хедисон

ФОТО: SCANPIX

​В США на 93-м году жизни умер актер кино и телевидения Дэвид Хедисон, сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.

Причина смерти актера не названа.

Дэвид Хедисон

ФОТО: Alexandra Hedison / AP

Хедисон дебютировал на телеэкране в 1955 году в эпизоде сериала-антологии «Телевизионный театр Крафта».

Позже он сыграл оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989), а также стал первым актером в истории бондианы, который исполнил эту роль более чем в одной картине.

Кроме того, Хедисон снимался в сериалах «Она написала убийство», «Ангелы Чарли», «Перри Мэйсон», «Рыцарь дорог», а также в фильмах «Затерянный мир» и «Сорвать маску».

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