Умер Дэвид Хедисон из фильма о Джемсе Бонде

Позже он сыграл оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989), а также стал первым актером в истории бондианы, который исполнил эту роль более чем в одной картине.