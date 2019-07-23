Львы, не попадитесь на удочку! Читай точный гороскоп на 23 июля

Овны получат опыт, который пригодится для дальнейшей работы, а Львам важно внимательно отнестись к поступающей информации, пишет Segodnya.
Овен
День благоприятен для путешествий как личного, так и рабочего характера. Вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы.
Телец
У вас хорошо подвешен язык, к вам прислушиваются и соглашаются с доводами. День полезно использовать для карьерного роста.
Близнецы
Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать заведомо опасных ситуаций на дороге, в транспорте, на работе, в быту.
Рак
Если вы испытываете финансовые затруднения, не бойтесь обратиться за помощью к проверенным партнерам. Вы будете услышаны.
Лев
В этот день вам желательно отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не проморгать что-то важное.
Дева
Не спешите подписывать важные документы, тщательно не проверив их. День предполагает обман или какой-то подвох.
Весы
Если вы хотите, чтобы в самый ответственный момент вас не подвели люди, постарайтесь и сами сдержать данное обещание.
Скорпион
Много энергии уйдет на подготовку и организацию процесса, а не на его реализацию. Увы, это выбивает из сил больше, чем сама работа.
Стрелец
Постарайтесь найти нестандартный подход к решению рабочего вопроса, и тогда рутина превратится в увлекательный процесс.
Козерог
В этот день стопорится любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время и заняться знакомой работой.
Водолей
Вам следует проанализировать собственные ошибки, которые не пускают вас, тянут назад и не дают развиваться вашему делу.
Рыбы
Вы излишне внушаемы. Проявите осторожность в общении с людьми, особенно если они пытаются навязать вам свое мнение.