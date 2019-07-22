Кто родится у певца Танеля Падара? Определяем пол ребенка по фотографиям

Падар и Виллманн устроили детскую вечеринку в ныммеском комплексе Peobox. «Как прекрасна Лаурен в розовом! Поздравляем будущих родителей», - написано на страничке Peobox в Facebook.

Поскольку праздник был в розовых тонах, можно смело предположить, что у Танеля Падара и Лаурен Виллманн родится девочка. Хотя, как сказала подруга Лаурен, музыкант как-то на радио говорил, что ждет мальчика. Кто прав? Поживем - увидим!