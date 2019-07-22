22-28 июля: время больших перемен для трех знаков Зодиака

Здесь будет все: от смены прически и имиджа, до смены работы и места жительства, как говорится, на любой вкус. Те знаки Зодиака, которые уже давно готовятся к глобальным переменам, прекрасно знают, что их ждет.

А вот люди, которые просто плывут по течению судьбы, пока не догадываются о том, что что-то в их жизни может поменяться. Но рады будут и те, и другие, потому что многое станет лучше, красочнее, приятнее на вкус и на ощупь.

Что касается денежной сферы, то здесь нужно быть крайне осторожными, потому что активизируются случаи мошенничества. Держите кошелек ближе к телу и не носите с собой банковские карты без особой надобности, крупные купюры тоже приберегите дома.

В сфере любви все ровно и гладно, лишь мелкие неурядицы могут произойти, но на них не стоит обращать внимания.

А вот сейчас мы узнаем, какие знаки зодиака могут ожидать больших перемен в этот период.

Львы, наступает период безграничного счастья, когда удается покорить целый мир, не только вторую половинку. Самые большие перемены в вашей жизни сейчас коснутся сферы любви, и у вас появится больше времени, чтобы быть вместе с любимыми.

Многие Львы сейчас путешествуют, и хорошо, если это происходит в парах или с семьей, это способствует сближению. Одиноким Львам судьба готовит необыкновенный сюрприз в виде обретения второй половинки.

Близнецы на этой неделе будут метаться из крайности в крайность, пытаясь объять необъятное и покорить Эверест. И самое парадоксальное то, что все у них получится гораздо лучше, чем они могли вообразить. Ветер перемен ворвется в интимную сторону вашей жизни и принесет с собой целый шквал новых эмоций.

Одинокие Близнецы встретят классного партнера по постельным играм, а те, кто в паре, найдут новый способ разнообразить интимную жизнь.

Весы преуспеют в карьере, многие из них начнут строить свой бизнес, и это у них получится весьма успешно. Все те планы, которые вы долгое время вынашивали в своей голове, рискуют осуществиться, и вы с легкостью добьетесь высот.

Ваша проблема в том, что вы рубите сплеча там, где нужно повременить, и, наоборот, слишком долго взвешиваете то, что надо вмиг отрезать.