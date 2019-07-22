Валерий Меладзе: «В Эстонии у меня много родственников»
В воскресенье вечером, 21 июля, Валерий Меладзе выступил на финальном гала-концерте фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Портал Limon.ee побывал на репетиции певца за несколько часов до концерта.
Помните ту трогательную историю, когда Валерий внезапно приобрел себе щенка? Это произошло весной. Тогда певец отправился в большой московский торговый центр за продуктами, а проходя мимо зоомагазина увидел такую умилительную мордаху, что решился спонтанно купить себе нового друга.
Тогда эта новость облетела российские СМИ и восхитила поклонников артиста. Неудивительно, что при первой возможности журналисты теперь интересуются, как поживает его четвероногий друг. В Юрмале певца первым делом спросили, почему он не возит собаку с собой на гастроли, как это делает Любовь Успенская, например. На фестиваль к Лайме Вайкуле Успенская действительно приезжала со своим йорком.
Меладзе в ответ посмеялся и объяснил, что на гастроли собака не ездит во-первых потому, что с весны она уже заметно подросла, а во-вторых, он же не дама, чтобы ездить с собачкой.
Не забывает Меладзе и про своих эстонских поклонников. Певец заверил, что в скором времени он планирует приехать с концертом в Таллинн.
«Я думаю, что где-нибудь через полгода-год мы точно у вас будем! Обязательно!» – сказал певец. Меладзе также добавил, что в Эстонии у него много родственников и он очень любит Таллинн.