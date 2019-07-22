15 слов и фраз, которые программируют твое тело на болезнь. Избавься от них немедленно!

1. Пытаться — происходить от слова «пытать». Если ты хочешь, чтобы твое дело не превратилось в пытку, перестань пытаться, а начни пробовать и действовать.

2. Ничего себе! Если для тебя важно заботиться не только о других, но и о себе, вдумайся в смысл этой фразы и замени это восклицание на «Ух ты!», «Вот это да!» или «Здорово».

3. Я в шоке! Напомним, что шок в медицинском понимании — это предсмертное состояние. Убери это словосочетание, если не хочешь иметь проблем со здоровьем.

4. Ломать голову — еще одна фраза, говорящая не в пользу твоего тела. Не стоит себе ничего ломать, ведь проще всего — забыть это выражение навсегда.

5. Плохой! Категоричная оценка, которая имеет разрушительную силу как для другого человека, так и для тебя самого.

6. Не перевариваю. Избегай этого выражения, если не хочешь в будущем заработать проблему с пищеварением.

7. Я бедный и несчастный — далеко не лучшая программа для твоего мозга. Старайся всегда мыслить позитивно.

8. Чихать я хотел! Ты же помнишь, что чихают люди тогда, когда болеют?

9. В почках сидит! Часто употребляя эту фразу можно действительно запрограммировать свое тело на урологическую болезнь.

10. Из меня все соки выжали! Эта фраза имеет прямую связь с заболеваниями крови.

11. Меня уже трясет/колотит/бесит! Если не хочешь впасть в депрессию, убери эти выражения из своего лексикона.

12. Меня гложет/отравляет жизнь — эти выражения тоже не так безобидны, как кажется, и могут привести к онкологическим заболеваниям.

13. Принимаю близко к сердцу или сердце разрывается от этого! Думаем, ты уже понимаешь, это эта фраза может привести к инфаркту миокарда?

14. Выпустить пар/лопнуло терпение — употребление этого фразеологизма может с легкостью привести к гипертонии.