Она умеет! Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным и горячим фото

В понедельник звезда проснулась в «милом отельчике», куда прилетела накануне «доотдыхать» и решила подразнить поклонников, рассказывает Пятый канал.
Анна Семенович в понедельник утром, 22 июля, проснулась в «милом отельчике», куда приехала на три дня, чтобы «доотдыхать», и решила подразнить поклонников. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая опубликовала видео из отеля и фото, на котором сидит в купальнике на спинке дивана в сексуальной позе.
«В понедельник бывают нерабочие мысли… А у вас?», — подписала снимок Семенович.
Подписчики отреагировали так, как и должны были. Всего за час пост собрал более восьми тысяч лайков и больше двух сотен комментариев.