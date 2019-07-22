Она умеет! Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным и горячим фото

Анна Семенович в понедельник утром, 22 июля, проснулась в «милом отельчике», куда приехала на три дня, чтобы «доотдыхать», и решила подразнить поклонников. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая опубликовала видео из отеля и фото, на котором сидит в купальнике на спинке дивана в сексуальной позе.