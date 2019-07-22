Пн, 22.07.2019
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  • Она умеет! Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным и горячим фото

Она умеет! Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным и горячим фото

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

В понедельник звезда проснулась в «милом отельчике», куда прилетела накануне «доотдыхать» и решила подразнить поклонников, рассказывает Пятый канал.

Анна Семенович в понедельник утром, 22 июля, проснулась в «милом отельчике», куда приехала на три дня, чтобы «доотдыхать», и решила подразнить поклонников. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая опубликовала видео из отеля и фото, на котором сидит в купальнике на спинке дивана в сексуальной позе.

«В понедельник бывают нерабочие мысли… А у вас?», — подписала снимок Семенович.

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Подписчики отреагировали так, как и должны были. Всего за час пост собрал более восьми тысяч лайков и больше двух сотен комментариев.

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