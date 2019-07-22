Горько! В соцсетях появилось видео со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой

Соцсети продолжают обсуждать громкую свадьбу режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой. Пара сочеталась браком в минувший четверг, очень скромно, в Кутузовском ЗАГСе Москвы. А вечеринка для друзей состоялась в воскресенье в одном из ресторанов в самом центре российской столицы.

Говорят, число гостей перевалило за полсотни. В их числе, по данным StarHit, такие известные персоны как Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева и Снежана Георгиева, а также режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, писатель Александр Цыпкин и другие.

Невеста была в платье-трансформере от Ульяны Сергиенко, которое сначала представляло из себя классическое свадебное платье открытыми плечами и длинным шлейфом, а позже превратилось в дерзкое мини с легкомысленной кружевной юбкой.

Несмотря на то что перед началом праздника молодожены попросили гостей не снимать на вечеринке видео, ролики с звездной свадьбы все-таки появились в сети.