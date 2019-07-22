Пять знаков Зодиака, которые постоянно создают вокруг себя проблемы

Такие люди могут просто заглянуть в гороскоп, чтобы драматизировать события. И так день за днем, с этим ничего не поделаешь, ведь такое поведение во многом обусловлено знаком Зодиака. Дружить с представителями этих знаков однозначно сложно, но, с точки зрения астрологии, эти люди не так уж и плохи, у них есть и свои положительные черты.

Вот знаки Зодиака, которые всегда создают драму.

Телец

По идее, волевой характер — признак сильной личности, но когда дело доходит до общения с другими, быть таким упрямым не всегда хорошо. Безусловно, важно знать, кто вы, что вы хотите и как это получить, но Тельцы при этом могут ни во что не ставить остальных, а это создает много врагов и еще больше проблем.

Скорпион

Давайте будем откровенными: Скорпионы — это заноза в одном месте. Им трудно ладить с другими, они действительно не доверяют людям и они довольно скрытны, как и их эмоции. С ними чертовски сложно, особенно когда дело доходит до близости, так как Скорпион всегда по уши в проблемах, поскольку всегда держит на кого-то зуб. И их черный список бесконечен.

Близнецы

Близнецов можно назвать одним из самых интересных знаков Зодиака, но у них тоже есть свои проблемы. Они возникают из-за того, что Близнецам с их раздвоенностью все быстро надоедает, и они должны переключаться на что-то еще. Это создает двойную проблему: бросать людей и никогда не чувствовать себя полностью удовлетворенным.

Весы

Весы — символ баланса, и может показаться, что родившиеся под этим знаком не имеют проблем, но это не совсем так. В дополнение к жизненному равновесию Весы любят красивые вещи и ставят эстетику превыше всего. Но в реальном мире эта потребность в красоте и совершенстве приводит к бесконечному разочарованию.

Водолей