Это очень мило: как Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили принца Джорджа с днем рождения?

Сегодня принцу Джорджу исполняется 6 лет! И родители очень трогательно поздравили его в Instagram: они опубликовали новые фото мальчика, которые сделала Кейт Миддлтон (37), рассказывает Peopletalk.ru.
К слову, герцогиня давно увлекается фотографией и во время туров в другие страны всегда носит с собой фотоаппарат. По информации инсайдеров, Уильям очень гордится тем, что у его жены столько увлечений: и садоводство, и рисование, и готовка.
В честь дня рождения Джорджа во дворце планируется настоящая вечеринка. Среди гостей ожидается Меган Маркл (37) с сыном Арчи. «Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку», – рассказал источник порталу The Sun.
Напомним, герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа (6), принцессу Шарлотту (3) и принца Луи (1).