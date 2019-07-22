Пн, 22.07.2019
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  • Это очень мило: как Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили принца Джорджа с днем рождения?

Это очень мило: как Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили принца Джорджа с днем рождения?

Сегодня принцу Джорджу исполняется 6 лет! И родители очень трогательно поздравили его в Instagram: они опубликовали новые фото мальчика, которые сделала Кейт Миддлтон (37), рассказывает Peopletalk.ru.

К слову, герцогиня давно увлекается фотографией и во время туров в другие страны всегда носит с собой фотоаппарат. По информации инсайдеров, Уильям очень гордится тем, что у его жены столько увлечений: и садоводство, и рисование, и готовка.

В честь дня рождения Джорджа во дворце планируется настоящая вечеринка. Среди гостей ожидается Меган Маркл (37) с сыном Арчи. «Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку», – рассказал источник порталу The Sun.

Напомним, герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа (6), принцессу Шарлотту (3) и принца Луи (1).

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