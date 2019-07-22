Это очень мило: как Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили принца Джорджа с днем рождения?

К слову, герцогиня давно увлекается фотографией и во время туров в другие страны всегда носит с собой фотоаппарат. По информации инсайдеров, Уильям очень гордится тем, что у его жены столько увлечений: и садоводство, и рисование, и готовка.

В честь дня рождения Джорджа во дворце планируется настоящая вечеринка. Среди гостей ожидается Меган Маркл (37) с сыном Арчи. «Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку», – рассказал источник порталу The Sun.

Напомним, герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа (6), принцессу Шарлотту (3) и принца Луи (1).