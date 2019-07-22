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Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым несказанно повезет в августе

Август. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака невероятно повезет в августе 2019 года, пишет Topnews.

По словам специалиста, в следующем месяце Овны наконец-то достигнут своих целей, раскроют новые таланты, а их неординарные поступки приведут к росту материального благосостояния. Вы сможете вложиться в нечто дорогостоящее, что подарит вам невероятные ощущения.

Близнецы в августе будут испытывать амбиции на работе, что позволит им взлететь по карьерной лестнице. Представителей этого знака ожидают успехи в деятельности, а также в творчестве. При этом финансовый рост у Близнецов произойдет в самый неожиданный момент. Не сомневайтесь в своих силах и не бросайте начатые проекты.

Львам будет невероятно везти на протяжении всего августа. Особенно представители этого знака преуспеют в материальной сфере. Для вас будут открыты все возможности. Не бойтесь брать быка за рога и уходите с надоевшей работы либо дерзайте и просите повышения. Период не подходит для того, чтобы давать деньги в долг.

Скорпионы будут заниматься заработком стартового капитала для последующего его выгодного вложения. Август откроет перед вами значительные возможности, но будьте осторожны - не реагируйте на слишком соблазнительные предложения, ведь вас могут просто обмануть. Будьте реалистами, и тогда ваше дело в буквальном смысле будет обречено на успех.

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