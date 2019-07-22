Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым несказанно повезет в августе

По словам специалиста, в следующем месяце Овны наконец-то достигнут своих целей, раскроют новые таланты, а их неординарные поступки приведут к росту материального благосостояния. Вы сможете вложиться в нечто дорогостоящее, что подарит вам невероятные ощущения.

Близнецы в августе будут испытывать амбиции на работе, что позволит им взлететь по карьерной лестнице. Представителей этого знака ожидают успехи в деятельности, а также в творчестве. При этом финансовый рост у Близнецов произойдет в самый неожиданный момент. Не сомневайтесь в своих силах и не бросайте начатые проекты.

Львам будет невероятно везти на протяжении всего августа. Особенно представители этого знака преуспеют в материальной сфере. Для вас будут открыты все возможности. Не бойтесь брать быка за рога и уходите с надоевшей работы либо дерзайте и просите повышения. Период не подходит для того, чтобы давать деньги в долг.