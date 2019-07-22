А вы видете змею на картинке? В соцсетях распространяется фотография, на которой спряталась рептилия. Интернет в ступоре

Несмотря на подсказку, люди комментируют под постом, что они не могут найти змею на картинке. «Здесь никого нет... Даже с помощью телескопа», - написано в одном комментарии. «Это какой-то трюк, верно? Или я действительно слепой», - прокомментировал другой пользователь Facebook.

Ответ обещали опубликовать сегодня поздно вечером или завтра утром.