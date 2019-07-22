Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 22 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не тратьте энергию на споры, лучше займитесь решении насущных задач. В скором времени ожидаются некие позитивные сдвиги в вашей карьере.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если до этого вы испытывали финансовые затруднения, то буквально с этого дня все наконец-то придет в норму. Есть вероятность, что вам увеличат зарплату.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Нынешний день выдастся необычайно азартным. Если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от провокационных предложений.

Рак (22 июня – 22 июля)

В этот день вы вполне можете позволить себе потратить деньги на то, о чем вы давно мечтали, но все время откладывали. Воплощайте свои мечты!

Лев (23 июля – 21 августа)

Звезды не рекомендуют отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, иначе вы за день не сумеете справиться даже с небольшим объемом работы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

В этот день вам не следует никуда спешить. Работайте в том ритме, который вам подходит, и не гонитесь за более шустрыми коллегами, это ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Если вы не можете справиться со своими обязанностями, то лучше немедленно попросить о помощи, а не сидеть и ждать чуда, его точно не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У руководства большие планы на вас, так что ни перевести дух, ни сбавить темп, ни уйти с работы вовремя сегодня не удастся. Придется трудиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Задача хорошего начальника — правильно распределить обязанности между подчиненными, помните об этом, когда сегодня вы будете руководить коллегами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня, помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить особое внимание на проблемы окружающих. Не проходите мимо чужой беды.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В вашей жизни наступает пора перемен. Неординарное мышление и нестандартный подход к повседневным делам помогут вам преуспеть в работе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)