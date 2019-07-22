Пн, 22.07.2019
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Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 22 июля

Кофе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Гороскоп на сегодня, 22 июля, предусматривает, что нынешний день выдастся необычайно азартным. Если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от провокационных предложений, пишет Segodnya.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не тратьте энергию на споры, лучше займитесь решении насущных задач. В скором времени ожидаются некие позитивные сдвиги в вашей карьере.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если до этого вы испытывали финансовые затруднения, то буквально с этого дня все наконец-то придет в норму. Есть вероятность, что вам увеличат зарплату.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Нынешний день выдастся необычайно азартным. Если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от провокационных предложений. 

Рак (22 июня – 22 июля)

В этот день вы вполне можете позволить себе потратить деньги на то, о чем вы давно мечтали, но все время откладывали. Воплощайте свои мечты!

Лев (23 июля – 21 августа)

Звезды не рекомендуют отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, иначе вы за день не сумеете справиться даже с небольшим объемом работы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

В этот день вам не следует никуда спешить. Работайте в том ритме, который вам подходит, и не гонитесь за более шустрыми коллегами, это ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Если вы не можете справиться со своими обязанностями, то лучше немедленно попросить о помощи, а не сидеть и ждать чуда, его точно не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У руководства большие планы на вас, так что ни перевести дух, ни сбавить темп, ни уйти с работы вовремя сегодня не удастся. Придется трудиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Задача хорошего начальника — правильно распределить обязанности между подчиненными, помните об этом, когда сегодня вы будете руководить коллегами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня, помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить особое внимание на проблемы окружающих. Не проходите мимо чужой беды.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В вашей жизни наступает пора перемен. Неординарное мышление и нестандартный подход к повседневным делам помогут вам преуспеть в работе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Не стремитесь к безупречности, сейчас важно количество затраченного на то или иное дело время. И чем быстрее вы справитесь, тем лучше для вас.

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