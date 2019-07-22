Лепс, Лазарев, Меладзе и все-все-все: смотрите, что творилось за кулисами финального гала-концерта Лаймы Вайкуле
Сегодня в Юрмале прошел финальный гала-концерт фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». То, что происходило в этот вечер на сцене, мы покажем чуть позже, а пока предлагаем заглянуть за кулисы фестиваля.
На финальном шоу выступили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Елена Ваенга, Валерий Меладзе, Эмин, Валерий Сюткин и многие другие артисты.
Впрочем, гостями фестиваля стали не менее яркие особы: Генадий Хазанов, Аркадий Укупник, Владимир Винокур, Алена Свиридова, Юрий Николаев, Лариса Рубальская. В гости к Лайме в концертный зал «Дзинтари» пожаловала даже примадонна Российской эстрады Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным.
Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж – все билеты, в том числе на стоячие места и в VIP-зону, были распроданы задолго до начала мероприятия.