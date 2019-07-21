Фото и видео: Алла Пугачева произвела фурор своим приездом в «Дзинтари»
Сегодня в Юрмале проходит финальный гала-концерт фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая приехала в концертный зал «Дзинтари» вместе с мужем Максимом Галкиным. СМИ сразу же бросились снимать, как примадонна российской эстрады выходит из огромного Range Rover.
Когда журналисты окружили звездную пару, журналист из Эстонии Эдгар Гергель выкрикнул: «Вы прекрасно выглядите!»
«А что мне еще остается делать?!» – вздохнув, ответила Пугачева.
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