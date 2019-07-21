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  • Неужели это она? Фанаты шокированы внешним видом Надежды Бабкиной

Неужели это она? Фанаты шокированы внешним видом Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина

ФОТО: Instagram

«Казачку Надю» спутали с мужчиной, приняв ее за певца Шуру, пишет Topnews.

Популярная российская певица Надежда Бабкина опубликовала свежий снимок с отдыха на Кипре, который вызвал множество нелицеприянтных комментариев со стороны подписчиков.

На снимке артистка запечатлена сидящей на террасе на фоне пальм и моря, на ней свободная рубашка в полоску с закатанными рукавами и бриджи цвета хаки.

«Вот какая тут красота», - подписала снимок певица.

Однако многие поклонники пришли в ужас от того, как изменилась певица, которая всегда старалась выглядеть моложе своих лет.

Критически настроенные подписчики порекомендовали Надежде Бабкиной пересмотреть свое питание и гардероб, а кто-то и вовсе заявил, что артистка стала похожа на мужчину. Лицо Бабкиной тоже навлекло на себя бурю критики.

«Прекрасная певица, женщина, она мне нравится, но, что делают эти пластические операции и уколы с лицом...жуть», - прокомментировала фото одна из поклонниц.

Некоторые поклонники и вовсе сравнили Бабкину с певцом Шурой. «На Шуру похожа», «Я думала, это Шура! - признаются они.

Надежда Бабкина

Instagram

На защиту артистки встали самые преданные поклонники Бабкиной, которые засыпали ее комплиментами, призывая не обращать внимания на хейтеров. «Господи, сколько в людях злобы, Надежда, вы классная, будьте счастливы», «Люди злые. Хорошего вам отдыха», «Не слушайте никого, вы — красотка», - пишут фанаты.

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