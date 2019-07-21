Неужели это она? Фанаты шокированы внешним видом Надежды Бабкиной

На снимке артистка запечатлена сидящей на террасе на фоне пальм и моря, на ней свободная рубашка в полоску с закатанными рукавами и бриджи цвета хаки.

«Вот какая тут красота», - подписала снимок певица.

Однако многие поклонники пришли в ужас от того, как изменилась певица, которая всегда старалась выглядеть моложе своих лет.

Критически настроенные подписчики порекомендовали Надежде Бабкиной пересмотреть свое питание и гардероб, а кто-то и вовсе заявил, что артистка стала похожа на мужчину. Лицо Бабкиной тоже навлекло на себя бурю критики.

«Прекрасная певица, женщина, она мне нравится, но, что делают эти пластические операции и уколы с лицом...жуть», - прокомментировала фото одна из поклонниц.

Некоторые поклонники и вовсе сравнили Бабкину с певцом Шурой. «На Шуру похожа», «Я думала, это Шура! - признаются они.

Надежда Бабкина Instagram

На защиту артистки встали самые преданные поклонники Бабкиной, которые засыпали ее комплиментами, призывая не обращать внимания на хейтеров. «Господи, сколько в людях злобы, Надежда, вы классная, будьте счастливы», «Люди злые. Хорошего вам отдыха», «Не слушайте никого, вы — красотка», - пишут фанаты.