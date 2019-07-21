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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июля

Оптимизм. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов. Многие знают ее как телеведущую, но она также является опытным психологом и эзотерическим гуру. Ее гороскоп поможет вам стать успешнее и обрести удачу.

Запрограммировать себя на успех порой бывает нереально трудно, но на этой неделе ситуация изменится, потому что звезды и планеты будут в крайне позитивном положении. Многим из нас удастся поставить перед собой правильные цели и найти мотивацию для их скорейшего достижения. Это время энтузиазма, любви и ярких эмоций.

Овен

У Овнов в грядущие семь дней появится шанс как следует отдохнуть, обрести гармонию, избавиться от страхов и комплексов. Звезды расположатся таким образом, что можно будет заниматься интеллектуальным трудом, юридическими делами, организаторскими вопросами. Вдохновение Овнам нужно получать от окружающих — близкие люди смогут зародить в Овнах любовь.

Представители этого знака будут заряжены оптимизмом на все семь дней, так что любое общение пройдет на позитивной ноте. Еще у них могут появиться новые стремления. Правда, слишком большие амбиции негативно скажутся на продуктивности, так что лучше не желать всего и сразу, а быть последовательными. На мнение общества обращать внимание не стоит — сейчас важно видеть мир своими глазами и принимать самостоятельные решения. Стать активнее и энергичнее Овнам помогут полезные упражнения на каждый день.

Телец

Это будет не самый простой период времени для Тельцов, поэтому им стоит воспользоваться талисманами на удачу. Этим людям придется встретиться с некоторыми проблемами на своем пути, но они приведут их к победе, просто немного позднее. Все неурядицы, которые могут произойти с 22 по 28 июля, стоит расценивать как возможность приобрести ценный опыт, узнать получше того или иного человека.

Кто-то из окружающих покажет свое истинное лицо, человек из ближайшего окружения может оказаться скрытым завистником или даже врагом. Из-за этого лучше не рассказывать никому о своих амбициях, планах на будущее, не делиться секретами о предстоящих событиях.

Близнецы

Близнецов ожидают некоторые проблемы в сфере работы и финансов, но специальные заговоры от неприятностей помогут обойти их стороной. Чтобы снизить вероятность появления неурядиц до абсолютного минимума, не нужно принимать мнение окружающих за чистую монету. Лучше довериться интуиции и личному опыту, даже если он не очень богат.

Близнецам необходимо сейчас сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего. Звезды и планеты обострят их память, поэтому можно заняться получением новых знаний. Также повысится их харизматичность и обаяние, что станет пропуском в мир легких знакомств и обретения любви. Тем же, кто уже находится в отношениях, лучше проявить заботу и любовь ко второй половинке. Нужно дать близким людям больше тепла.

Рак

Ракам на грядущей неделе улыбнется удача, причем во всех сферах жизни. Для этого им стоит как можно меньше находиться в уединении. Коллективный труд пойдет им на пользу, поэтому не стоит бояться работать с кем-то бок о бок: это сближает и повышает шансы на успех. Финансовые и деловые победы сейчас очень важны для Раков, если верить звездам.

В любовной сфере победы тоже будут иметь огромный вес, так что не стоит упускать возможности перевести отношения на новый уровень, сделать предложение или познакомиться с родителями второй половинки, предложить съехаться. Семейным Ракам повезет вдвойне, потому что это будет время затишья, спокойствия и размеренности. Одиноким Ракам привлечь любовь помогут советы фэн-шуй.

Лев

У Львов есть возможность серьезно преуспеть в делах, в работе и бизнесе. На этой неделе для них откроется финансовый энергетический канал, который подарит им удачу, уверенность в себе. Это будет прекрасное время для осуществления покупок, но Львам потребуется умеренность. Если предстоит израсходовать много денег, то лучше воспользоваться полезным заговором, чтобы не потратить деньги зря.

В амурных делах Львы тоже преуспеют, потому что звезды повысят их обаяние. Тем, кто уже в отношениях, придется больше времени посвятить второй половинке и семье в целом. Близким людям очень нужны их любовь и внимание. Неделя пройдет в довольно активном темпе, поэтому на выходных лучше не перегружать себя физической работой, а просто расслабиться.

Дева

У представителей этого знака Зодиака на этой неделе появится новая мотивация и обострится желание стать лучшими во всем. В любви может появиться нездоровый спортивный интерес, который не всегда будет полезен, особенно тем, кто уже находится в отношениях. Не стоит заставлять вторую половинку ревновать и чувствовать себя неловко.

В делах Девы окажутся крайне продуктивными. Это касается не только работы, но и домашних дел вроде уборки. Можно сделать генеральную уборку по правилам фэн-шуй, можно ограничиться перестановкой мебели. Смена обстановки хорошо повлияет на настроение Дев, на их продуктивность и эмоциональное состояние.

Весы

У Весов на этой неделе есть одно большое преимущество над всеми остальными знаками. Звезды даруют им отличное настроение, которым Весы смогут делиться с окружающими, чем привлекут внимание к своей персоне и заставят всех их полюбить. Это будет то самое время, когда можно и даже нужно заводить новых друзей, искать любовь, общаться и получать удовольствие от общения. Это можно делать и в социальных сетях. Позитивная энергетика Весов будет чувствоваться даже с экрана монитора.

Чтобы энергия не застаивалась, стоит больше времени проводить в движении — ходить пешком, заниматься спортом, физическими нагрузками. Активный отдых поможет повысить жизненный тонус, улучшить настроение. Для Весов начинается волшебный период времени, когда нет никаких преград. Есть лишь свобода и возможности для решения старых задач и начала чего-то нового.

Скорпион

У Скорпионов начинается период, когда каждый сделанный шаг оставляет отпечаток на будущем. Это значит, что представителям данного знака придется принимать каждое решение максимально осторожно. Спешка и импульсивность — главные враги их счастья, с которыми легко можно справиться, если осознать весь масштаб возможных негативных последствий.

Звезды и планеты хотят видеть в Скорпионах мудрость, доброту, огонь и страсть. Лучше всего им поможет созидательное мышление, которое позволит притянуть желаемое и отпугнуть сомнения. Ближе к выходным можно заняться шопингом, чтобы успокоить нервы. Астролог советует не впадать в крайности и делать все без спешки.

Стрелец

У Стрельцов есть возможность исправить прошлые ошибки и насладиться спокойствием. Звезды и планеты расположились таким образом, что Стрельцам можно будет заняться духовными практиками, попробовать найти для себя в жизни что-то очень интересное и вдохновляющее. Это будет замечательное время для творческих занятий и умственной работы.

Звезды советуют поменьше общаться с негативными людьми, надеяться только на себя и не рисковать лишний раз, не поступать опрометчиво. Лучше ждать удобного момента, после чего брать свое.

Козерог

У Козерогов начинается период, в который в одночасье можно стать победителем или аутсайдером. Разумеется, есть определенная тактика, которая поможет представителям этого знака Зодиака повысить свои шансы на успех и минимизировать вероятность фиаско. Для этого нужно иметь запасной план на всякий случай, не бояться спрашивать советы у опытных и мудрых людей, а также сохранять хладнокровие в трудных ситуациях.

Не нужно бояться занимать оборонительную позицию, потому что иногда необходимо остановиться и осмотреться, сделать какие-то выводы относительно увиденного или услышанного. На выходных можно отдохнуть с размахом, чтобы восстановить ауру и биополе. На буднях лучше усерднее трудиться и не рисковать, откладывая дела на потом.

Водолей

У Водолеев есть все шансы преуспеть как в любовных делах, так и в финансовых. Звезды сулят им удачу в работе и бизнесе, в творчестве и интеллектуальном труде. Это время побед и максимальной вовлеченности в рабочий процесс. Эмоциональное здоровье и сильная энергетика будут самой важной составляющей успеха.

Также у представителей этого знака будет возможность взглянуть на мир иначе, открыть для себя нечто новое и интересное. На горизонте у смелых Водолеев могут возникнуть новые возможности. Им следует избавиться от зависти и как можно скорее осознать, что успех напрямую зависит от приложенных усилий.

Рыбы

Рыбам удастся победить негативные вирусные программы, потому что звезды и планеты будут находиться в практически идеальном положении для представителей этого знака Зодиака. Отрицательные мысли уйдут прочь и останутся где-то позади. Это хорошо скажется на продуктивности Рыб. Еще это пойдет на пользу тем, кто находится в отношениях либо постоянно пребывает в окружении людей.

Рыбы будут излучать уверенность, которой заразят всех вокруг. Им можно творить добро и не ждать у моря погоды, если захочется с кем-то познакомиться и сблизиться. Это идеальное время для поиска второй половинки, для деловых знакомств, поиска новой работы. Целеустремленность — вот чего не хватает в такие периоды Рыбам.

Василиса Володина желает вам легких побед и счастья, а эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют гороскопы астролога, особенно тем, кто находится в сложном положении.

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