Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июля

Звезды и планеты хотят видеть в Скорпионах мудрость, доброту, огонь и страсть. Лучше всего им поможет созидательное мышление, которое позволит притянуть желаемое и отпугнуть сомнения. Ближе к выходным можно заняться шопингом, чтобы успокоить нервы. Астролог советует не впадать в крайности и делать все без спешки.

Стрелец

У Стрельцов есть возможность исправить прошлые ошибки и насладиться спокойствием. Звезды и планеты расположились таким образом, что Стрельцам можно будет заняться духовными практиками, попробовать найти для себя в жизни что-то очень интересное и вдохновляющее. Это будет замечательное время для творческих занятий и умственной работы.

Звезды советуют поменьше общаться с негативными людьми, надеяться только на себя и не рисковать лишний раз, не поступать опрометчиво. Лучше ждать удобного момента, после чего брать свое.

Козерог

У Козерогов начинается период, в который в одночасье можно стать победителем или аутсайдером. Разумеется, есть определенная тактика, которая поможет представителям этого знака Зодиака повысить свои шансы на успех и минимизировать вероятность фиаско. Для этого нужно иметь запасной план на всякий случай, не бояться спрашивать советы у опытных и мудрых людей, а также сохранять хладнокровие в трудных ситуациях.

Не нужно бояться занимать оборонительную позицию, потому что иногда необходимо остановиться и осмотреться, сделать какие-то выводы относительно увиденного или услышанного. На выходных можно отдохнуть с размахом, чтобы восстановить ауру и биополе. На буднях лучше усерднее трудиться и не рисковать, откладывая дела на потом.

Водолей

У Водолеев есть все шансы преуспеть как в любовных делах, так и в финансовых. Звезды сулят им удачу в работе и бизнесе, в творчестве и интеллектуальном труде. Это время побед и максимальной вовлеченности в рабочий процесс. Эмоциональное здоровье и сильная энергетика будут самой важной составляющей успеха.

Также у представителей этого знака будет возможность взглянуть на мир иначе, открыть для себя нечто новое и интересное. На горизонте у смелых Водолеев могут возникнуть новые возможности. Им следует избавиться от зависти и как можно скорее осознать, что успех напрямую зависит от приложенных усилий.

Рыбы

Рыбам удастся победить негативные вирусные программы, потому что звезды и планеты будут находиться в практически идеальном положении для представителей этого знака Зодиака. Отрицательные мысли уйдут прочь и останутся где-то позади. Это хорошо скажется на продуктивности Рыб. Еще это пойдет на пользу тем, кто находится в отношениях либо постоянно пребывает в окружении людей.

Рыбы будут излучать уверенность, которой заразят всех вокруг. Им можно творить добро и не ждать у моря погоды, если захочется с кем-то познакомиться и сблизиться. Это идеальное время для поиска второй половинки, для деловых знакомств, поиска новой работы. Целеустремленность — вот чего не хватает в такие периоды Рыбам.