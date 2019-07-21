Вс, 21.07.2019
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  • В Британии трансгендер родил ребенка и через суд требует признать себя отцом, а не матерью

В Британии трансгендер родил ребенка и через суд требует признать себя отцом, а не матерью

Младенец. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

В Великобритании трансгендерный мужчина Фредди МакКоннелл родил ребенка. Теперь он требует, чтобы его документально признали отцом, а не матерью малыша. Об этом пишет Elu24 со ссылкой на Daily Mail.

30-летний Фредди МакКоннелл родился женщиной, однако в возрасте 25 лет он стал воспринимать себя мужчиной. Решившись на смену пола, он прибегнул к гормональной терапии, пластическим операциям, отрастил бороду. Однако МакКоннел не стал проводить операции, которые лишили бы его возможности родить ребенка. 

В возрасте 30 лет, когда сам он по документам уже считался мужчиной, Фредди воспользовался услугами банка спермы и забеременел. После рождения ребенка он добивается того, чтобы его не отмечали в каких-либо документах как «мать».

В Великобритании трансгендерный мужчина Фредди МакКоннелл родил ребенка.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Если суд примет решение в пользу МакКоннелла, то его сын будет первым гражданином Британии, у которого официально нет матери.

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