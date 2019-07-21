Кого и почему ненавидела принцесса Диана?

Принцессу Диану любил народ, но близкие к ней были жестоки. Так, с юных лет она не ладила с мамой Фрэнсис Шэнд Кидд. По словам эксперта Ингрид Сьюард, написавшей книгу о королевской особе, у Дианы Спенсер не было доверительных отношений с матерью.

«Когда я спросила ее, что думает ее мать о ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!» — рассказала Ингрид. Почему между двумя близкими людьми возникли такие напряженные отношения — писательница не знает. Она предположила, что причиной тому мог стать развод родителей Дианы, который нанес тогда еще юной Спенсер моральную травму.

«Она так и не помирилась со своей матерью и не разговаривала с ней весь последний месяц своей жизни», — отметила Сьюард.

К слову, у Дианы не складывались и отношения с мужем Чарльзом. Принц Уэльский был влюблен в Камиллу Паркер-Боулз — леди Ди чувствовала это. На фоне стресса у принцессы возникло нарушение пищевого поведения. Масла в огонь добавило и неосторожное высказывание мужа о слегка полноватой талии Дианы. «Своим поведением муж всячески подчеркивал, что я недостаточно хороша, неадекватна, — признавалась она. — Я считала, что никогда не смогу угодить ему, его семье, народу. Люди хотели видеть принцессу, которая решает все проблемы и превращает грязь в золото».

Чтобы привлечь внимание принца, Спенсер бросалась из крайности в крайность. Так, во время первой беременности, будучи на четвертом месяце, леди Ди специально упала с лестницы. «Я скатилась прямо под ноги королеве, — вспоминала принцесса. — Она была в ужасе».