Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Скорпион

По Аркану «Верховная жрица» в начале недели Скорпионам важно прислушаться к предчувствиям. Обострившаяся интуиция будет верным спутником для победы или решения насущных вопросов. По этой карте важно думать своей головой, чтобы потом не винить окружение в допущенной оплошности.

По карте «Луна» Скорпионы смогут увидеть источник своих проблем и мелких неприятностей, но для этого придется перебороть желание пустить все на самотек. Аркан указывает на важность борьбы с ленью и необоснованными страхами, чтобы привлечь в жизнь успех.

По карте «Смерть» в жизни Скорпионов произойдут резкие перемены, которые в дальнейшем приведут к благополучию. Временный хаос нужно переждать, чтобы грамотно оценить обстановку и не принимать поспешных решений.

Стрелец

По карте «Иерофант» Стрельцы в начале недели должны определиться с приоритетами, чтобы не тратить время и силы впустую. Важно идти к поставленной цели и не сворачивать с пути, пока не будет достигнут нужный результат.

Аркан «Повешенный» сулит сложную середину недели. По этой карте Стрельцы столкнутся с непредвиденными трудностями, решить которые с наскока вряд ли удастся, однако осторожность и принятие взвешенных решений уберегут от досадных промахов.

Аркан «Смерть» указывает на переходный жизненный этап, во время которого Стрельцам предстоит освободиться от прошлого и оставить его за спиной. Это позволит начать новый путь и откроет новые горизонты.

Козерог

«Суд» сулит Козерогам торжество справедливости. Можно смело начинать судебные процессы или отстаивать свое честное имя иным путем. Также по этой карте Козероги смогут достичь желаемого, если будут действовать, не пытаясь жульничать.

«Колесо фортуны» в раскладе указывает на то, что в жизни Козерогов в скором времени произойдут изменения. Противиться им не стоит, ведь судьба никогда не посылает испытаний, которые невозможно преодолеть. Зато после напряженного труда Козероги точно получат заслуженную награду.

Аркан «Маг» указывает Козерогам на возможность добиться быстрой победы в любом предпринятом деле. Им важно уметь приспосабливаться и не игнорировать новые достижения. Консерватизм и упрямство лишь затормозят развитие.

Водолей

Водолеи в начале недели по карте «Колесница» смогут совершить рывок, который приведет их к конечной цели. Совет Аркана — не медлить и смело приниматься за дела, пока фортуна благосклонна.

«Умеренность» указывает Водолеям на важность соблюдать осторожность и не гнать коней. Умеренность должна присутствовать во всем, чтобы исключить ошибки, которые могут завести в тупик.

Аркан «Правосудие» в раскладе говорит об ответственности, которую нужно соблюдать. Тем, кто в недалеком прошлом оплошал, придется повторить урок и провести работу над ошибками, чтобы в дальнейшем больше не наступать на те же грабли.

Рыбы

Аркан «Влюбленные» всегда указывает на необходимость принятия серьезного решения. В раскладе для Рыб карта говорит о том, что торопиться не стоит. Вернуться к исходному положению не получится, так что нужно действовать осмотрительно.

«Сила» символизирует напор и оптимизм. По этому Аркану Рыбы смогут выйти из затруднительного положения, справиться с серьезными задачами и достичь успехов. Важно лишь поверить в себя и отказаться идти на поводу окружения.