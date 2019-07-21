Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Сложности на пути могут застать врасплох, и для того, чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на еженедельный таро-прогноз. Старшие Арканы приоткроют завесу тайны и помогут найти выход из любой запутанной ситуации.
Толкование таро карт — это тонкое искусство, которое не терпит спешки. Анализ раскладов, представленный экспертами сайта dailyhoro.ru, позволит каждому представителю зодиакального созвездия подготовиться к наступлению новой недели, а также запланировать те дела, которые приведут к успеху. С 22 по 28 июля привлечь в жизнь удачу и избежать проблем будет проще, если доверится своей интуиции и воспользоваться подсказками старших Арканов.
Не стоит забывать, что расклады носят рекомендательный характер. Каждая карта — это предупреждение, но не более того. Все зависит от конкретных действий человека. Изменить свою судьбу сможет каждый, сделав шаг вперед или же остановившись перед пропастью, чтобы не допустить ошибки.
Овен
Начало недели, судя по карте «Император», для Овнов будет удачным. Аркан указывает на интересные возможности, которые приведут к успехам, однако для этого Овнам нужно будет усмирить пыл и не потакать эмоциям. Решения важно принимать, прислушиваясь к голосу разума и не забывая об ответственности за свои поступки.
«Влюбленные» — это карта выбора и ответственности. По ней Овнам в конце недели придется принять непростое решение и, возможно, пожертвовать чем-то ради дальнейшего благополучия. По этому Аркану могут возникнуть внутренние разногласия, с которыми необходимо справиться как можно скорее.
Телец
Аркан «Верховная жрица» указывает Тельцам на то, что в начале недели им стоит прислушаться к интуиции. По этой карте важно оставить спешку, чтобы не упустить знаков судьбы и вовремя совершить рывок, который приблизит к поставленной цели.
«Маг» сулит Тельцам отличное время для того, чтобы воплотить в жизнь планы, реализоваться в деловой среде и заявить о себе. По этой карте нестандартный подход к решению вопросов позволит быстро завершить начатое и получить новые выгодные предложения.
По карте «Смерть» Близнецы смогут начать новый жизненный этап, но при условии, что они согласятся попрощаться с прошлым. Дела и цели, которые больше не актуальны, пора заменить на новые и без боязни шагнуть в светлое будущее.
Аркан «Сила» указывает на победу, поэтому Близнецам стоит поверить в свои силы, чтобы прийти к поставленной цели. Справиться со смятением помогут тренировки силы воли, которые станут ключом к новым победам.
Аркан «Маг» указывает на прекрасный шанс занять лидерские позиции в коллективе, вдохновлять подчиненных или коллег, чтобы одержать общую победу. Этот Аркан призывает Близнецов не бояться экспериментов и внедрения новаторских методов в решение проблем.
Рак
Раки в начале недели смогут достичь новых успехов, если перестанут следовать за иллюзиями. По карте «Император» принятие решений должно быть самостоятельным и выверенным. Такая стратегия позволит избежать оплошностей и в короткий срок выполнить то, что необходимо для личного счастья.
«Правосудие» указывает на ответственность. По этой карте Ракам важно помнить о том, что попытки обмана или самообмана не приведут к счастью. Совершенные поступки всегда найдут отражение в будущем, а значит, важна честность и отказ от любых попыток схитрить.
Лев
Аркан «Луна» указывает Львам на то, что они могут попасть в ловушку собственных заблуждений. Львам важно слушать себя и доверять интуиции, а не полагаться на домыслы окружающих, и уж тем более не верить на слово малознакомым людям.
Аркан «Правосудие» указывает Львам на воспитание лучших качеств. По этой карте честность и непредвзятое мнение помогут достичь успехов, а попытки обмануть судьбу в будущем обернутся неприятностями.
Аркан «Дурак» указывает на благоприятные события. По этой карте Львам важно отдохнуть и набраться сил перед очередным рывком. Выходные можно провести в компании друзей или заняться любимым хобби.
Дева
«Сила» сулит Девам отличное время, когда они смогут побороть страхи и найти в себе силы приняться за дела, которые раньше казались невыполнимыми. По этому Аркану важно соблюдать гармонию во всем, чтобы не оступиться и не создать себе дополнительных проблем.
Карта «Иерофант» сулит Девам успехи во всех сферах жизни. Совет этого Аркана — поступать мудро и отвечать добром на добро. Карта также предвещает обретение наставника, который поможет проторить путь к успеху.
Весы
По карте «Повешенный» Весам предстоит разобраться с внутренними противоречиями, чтобы они не мешали воплощению в жизнь новых идей. Аркан предупреждает о неприятностях в том случае, если Весы продолжат сомневаться в себе, упуская заманчивые возможности.
По карте «Сила» Весам удастся достичь определенных успехов, однако для этого нужно следить за эмоциональным настроем и не поддаваться губительным эмоциям. Хорошее настроение и готовность покорить очередную вершину станут залогом успеха.
«Башня» указывает Весам на важность освобождения от прежних целей и идеалов. Многие из них уже устарели, тянут на дно и не позволяют развиваться дальше. Чем меньше Весы будут сопротивляться новым обстоятельствам, тем быстрее поймут, в каком направлении им двигаться дальше.
Скорпион
По Аркану «Верховная жрица» в начале недели Скорпионам важно прислушаться к предчувствиям. Обострившаяся интуиция будет верным спутником для победы или решения насущных вопросов. По этой карте важно думать своей головой, чтобы потом не винить окружение в допущенной оплошности.
По карте «Луна» Скорпионы смогут увидеть источник своих проблем и мелких неприятностей, но для этого придется перебороть желание пустить все на самотек. Аркан указывает на важность борьбы с ленью и необоснованными страхами, чтобы привлечь в жизнь успех.
По карте «Смерть» в жизни Скорпионов произойдут резкие перемены, которые в дальнейшем приведут к благополучию. Временный хаос нужно переждать, чтобы грамотно оценить обстановку и не принимать поспешных решений.
Стрелец
По карте «Иерофант» Стрельцы в начале недели должны определиться с приоритетами, чтобы не тратить время и силы впустую. Важно идти к поставленной цели и не сворачивать с пути, пока не будет достигнут нужный результат.
Аркан «Повешенный» сулит сложную середину недели. По этой карте Стрельцы столкнутся с непредвиденными трудностями, решить которые с наскока вряд ли удастся, однако осторожность и принятие взвешенных решений уберегут от досадных промахов.
Аркан «Смерть» указывает на переходный жизненный этап, во время которого Стрельцам предстоит освободиться от прошлого и оставить его за спиной. Это позволит начать новый путь и откроет новые горизонты.
Козерог
«Суд» сулит Козерогам торжество справедливости. Можно смело начинать судебные процессы или отстаивать свое честное имя иным путем. Также по этой карте Козероги смогут достичь желаемого, если будут действовать, не пытаясь жульничать.
«Колесо фортуны» в раскладе указывает на то, что в жизни Козерогов в скором времени произойдут изменения. Противиться им не стоит, ведь судьба никогда не посылает испытаний, которые невозможно преодолеть. Зато после напряженного труда Козероги точно получат заслуженную награду.
Аркан «Маг» указывает Козерогам на возможность добиться быстрой победы в любом предпринятом деле. Им важно уметь приспосабливаться и не игнорировать новые достижения. Консерватизм и упрямство лишь затормозят развитие.
Водолей
Водолеи в начале недели по карте «Колесница» смогут совершить рывок, который приведет их к конечной цели. Совет Аркана — не медлить и смело приниматься за дела, пока фортуна благосклонна.
«Умеренность» указывает Водолеям на важность соблюдать осторожность и не гнать коней. Умеренность должна присутствовать во всем, чтобы исключить ошибки, которые могут завести в тупик.
Аркан «Правосудие» в раскладе говорит об ответственности, которую нужно соблюдать. Тем, кто в недалеком прошлом оплошал, придется повторить урок и провести работу над ошибками, чтобы в дальнейшем больше не наступать на те же грабли.
Рыбы
Аркан «Влюбленные» всегда указывает на необходимость принятия серьезного решения. В раскладе для Рыб карта говорит о том, что торопиться не стоит. Вернуться к исходному положению не получится, так что нужно действовать осмотрительно.
«Сила» символизирует напор и оптимизм. По этому Аркану Рыбы смогут выйти из затруднительного положения, справиться с серьезными задачами и достичь успехов. Важно лишь поверить в себя и отказаться идти на поводу окружения.
«Дьявол» указывает Рыбам на сложный этап в жизни, когда придется побороться за собственное благополучие. Аркан предупреждает о том, что потакание слабостям заведет в тупик. На выходных Рыбы должны быть предельно внимательными, чтобы не свернуть на кривую дорожку.