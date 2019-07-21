Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в конце июля

Тельцам наконец улыбнется удача, однако по большей части это будет именно их заслуга. Астролог не исключает, что, возможно, в этот период состоится удачная сделка, или вам неожиданно дадут премию. В любом случае денежные подарки судьбы будут очень приятными.

Рожденных под знаком Зодиака Рак также денежная удача не обойдет стороной. При этом получение денег по случаю какого-то праздника окажется своевременным, поскольку представители этого знака запланировали немалые затраты. Глоба же предостерегает их от импульсивных и бессмысленных покупок.

К Скорпионам же под занавес июля деньги будут буквально липнуть. Представители этого знака Зодиака могут смело завершать все свои сделки, потому как они принесут им выгоду и прибыль.

Рыбам также посчастливится улучшить свое финансовое положение, что придаст уверенность в завтрашнем дне.