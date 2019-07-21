Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в конце июля

Сезон отпусков в самом разгаре, однако не у всех получается выкроить время и деньги на отдых в жарких странах. Поэтому астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которым улыбнется удача поправить свое финансовое положение под конец июля. К таковым относятся Телец, Рак, Скорпион, Рыбы и Стрелец, рассказывает Topnews.
Тельцам наконец улыбнется удача, однако по большей части это будет именно их заслуга. Астролог не исключает, что, возможно, в этот период состоится удачная сделка, или вам неожиданно дадут премию. В любом случае денежные подарки судьбы будут очень приятными.
Рожденных под знаком Зодиака Рак также денежная удача не обойдет стороной. При этом получение денег по случаю какого-то праздника окажется своевременным, поскольку представители этого знака запланировали немалые затраты. Глоба же предостерегает их от импульсивных и бессмысленных покупок.
Рыбам также посчастливится улучшить свое финансовое положение, что придаст уверенность в завтрашнем дне.
Стрельцам же под конец июля ожидать прибыли не стоит, однако им вернут долги, а этой суммы будет достаточно, чтобы совершить запланированную крупную покупку.