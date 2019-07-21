Астролог Василиса Володина назвала пять знаков Зодиака, которых ждет удача в конце июля

По словам специалиста, родившимся под знаком Овна удастся как следует отдохнуть и без излишнего напряжения доказать, что они во всем лучшие. В этот период представителям этого знака стоит отдаться удаче и наслаждаться благоприятными событиями.

Везунчиками конца июля, по мнению Василисы Володиной, станут Близнецы. Представителям этого знака больше всего повезет в финансовой сфере. При этом им не придется вкладывать много усилий в развитии этого направления - деньги сами будут идти к вам в руки.

Весам повезет в карьере или просто в работе. Вы можете получить столь долгожданное повышение или найти работу мечты. Время подходит для осуществления задуманного и реализации грандиозных проектов.

Скорпионы в этот период могут отправиться в счастливое путешествие. Новые открытия и неизведанные места поддержат ваше вдохновение. Берите отпуск и изучайте другие места, ведь именно такие поездки принесут вам много сил и ресурсов, а также идей и планов.