Астролог Василиса Володина назвала пять знаков Зодиака, которых ждет удача в конце июля

Известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые, по ее словам, переживут период позитива и подъема в конце июля, пишет Topnews.
По словам специалиста, родившимся под знаком Овна удастся как следует отдохнуть и без излишнего напряжения доказать, что они во всем лучшие. В этот период представителям этого знака стоит отдаться удаче и наслаждаться благоприятными событиями.
Везунчиками конца июля, по мнению Василисы Володиной, станут Близнецы. Представителям этого знака больше всего повезет в финансовой сфере. При этом им не придется вкладывать много усилий в развитии этого направления - деньги сами будут идти к вам в руки.
Скорпионы в этот период могут отправиться в счастливое путешествие. Новые открытия и неизведанные места поддержат ваше вдохновение. Берите отпуск и изучайте другие места, ведь именно такие поездки принесут вам много сил и ресурсов, а также идей и планов.
Водолеев Володина называет, пожалуй, самыми везучими представителями знака Зодиака в конце июля. Им повезет буквально во всем, а чтобы не допустить переизбытка энергии астролог Василиса Володина рекомендует им заниматься спортом.