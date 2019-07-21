Почему опасно разбавлять кипяченую воду сырой

Многие врачи предполагают, что этот запрет пришел еще с древних времен, когда люди кипятили воду из колодцев и озер, чтобы обеззаразить. А при разбавлении весь эффект уничтожения бактерий пропадал. Но сегодня этот запрет тоже актуален.

Дело в том, что вода из-под крана также содержит в себе соли и вредные примеси. Особенно это актуально для людей, которые живут в старых домах. То, что течет из крана там может содержать не только соли, но и металлы и некоторые химикаты. Дело в том, что трубы расположены рядом. Так, в воду из-под крана могут попадать отходы.