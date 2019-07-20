Кошмар! Лобода показала синяки и гематомы на ногах

Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы. На фото видно, что всё колено чёрного цвета от гематомы. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», подписала фотографию Лобода.