Сб, 20.07.2019
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Кошмар! Лобода показала синяки и гематомы на ногах

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Популярная певица Светлана Лобода показала поклонникам, какими травмами для неё выливаются подготовки к концертам. Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах, пишут Аргументы.

Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы. На фото видно, что всё колено чёрного цвета от гематомы. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», подписала фотографию Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники певицы пришли в ужас от увиденного. Они посоветовали ей больше беречь себя и не доводить ноги до подобного состояния. Однако, нашлись и те, кто не поверил, что на фотографии ноги Лободы. Некоторые предположили, что она опубликовала чужой снимок.

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