Кошмар! Лобода показала синяки и гематомы на ногах

Популярная певица Светлана Лобода показала поклонникам, какими травмами для неё выливаются подготовки к концертам. Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах, пишут Аргументы.
Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы. На фото видно, что всё колено чёрного цвета от гематомы. «Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», подписала фотографию Лобода.
Поклонники певицы пришли в ужас от увиденного. Они посоветовали ей больше беречь себя и не доводить ноги до подобного состояния. Однако, нашлись и те, кто не поверил, что на фотографии ноги Лободы. Некоторые предположили, что она опубликовала чужой снимок.