Пт, 19.07.2019
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Все ахнули! Нюша опубликовала соблазнительное фото в бикини

Нюша.

ФОТО: RTV

28-летняя певица Нюша решила оригинальным способом привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Молодая мать поделилась снимком в купальнике из переработанного пластика, пишет Сosmo.

Нюша позировала в бассейне с колоннами, повернувшись к камере спиной. Звезда продемонстрировала стройную фигуру и обнажила ягодицы.

Нюша в бикини
Нюша в бикини
instagram.com/nyusha_nyusha

Артистка призвала отказаться от пластика. «Все мы слышали, насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы — половина успеха. Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений. Необходимо отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии», — написала в Instagram Нюша.

Звезда добавила, что красный купальник на ней сделан из переработанного пластика, выловленного в океане. После носки ткань этого купальника можно будет отдать на переработку и создание нового без потери качества.

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