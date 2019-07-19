Все ахнули! Нюша опубликовала соблазнительное фото в бикини

Нюша позировала в бассейне с колоннами, повернувшись к камере спиной. Звезда продемонстрировала стройную фигуру и обнажила ягодицы.

Нюша в бикини instagram.com/nyusha_nyusha

Артистка призвала отказаться от пластика. «Все мы слышали, насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы — половина успеха. Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений. Необходимо отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии», — написала в Instagram Нюша.