Знаки Зодиака, которые бесят всех на работе

Телец

Этот знак может раздражать абсолютно всех коллег. Они очень любят подсказывать и говорить, как нужно делать. Иногда не могут сдерживать эмоций и вступают в перепалку, доказывая свою правоту. И, кстати, представители знака чаще всего меняют работу не из-за зарплаты, а потому что не могут найти общий язык с начальством.

Скорпион

Этот знак слишком нудный и даже слегка дотошный. Может долго рассказывать одно и то же, отвлекаться на личные дела и раздражать коллектив своим мнением. Все, что происходит между сотрудниками, представители знака обязательно вынесут на всеобщий суд и перемоют кости каждому. Они болтливы, но не несут в себе позитива, хотя в работе кропотливы и все делают качественно.

Дева

Девы живут в собственном рабочем ритме. Они будут опаздывать, постоянно болеть, находить причины, чтобы уйти пораньше. У коллег будет складываться ощущение, что представители знака имеют особые преференции. Они найдут тысячу оправданий, почему не выполнено то или иное задание, но после того, как запахнет жареным, сделают все очень хорошо.

Лев

Представители знака пролезут без мыла куда угодно. У них всегда хорошие отношения внутри коллектива (особенно с начальством). Они знают, как вести себя и что говорить. Часто их считают высокомерными и «себе на уме». Так и есть. Каждое их действие продумано. Людям не нравится скрытность знака, поэтому коллеги стараются держаться от него подальше.

Рыбы