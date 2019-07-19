Каких несчастных случаев следует опасаться каждому знаку Зодиака

Овен

Воинственный Марс - покровитель созвездия, провоцирует ситуации, влекущие за собой несчастные случаи. Мужчиы-Овны нередко становятся зачинщиками конфликтов и драк, поскольку природа знака подразумевает рискованные и необдуманные поступки. Следовательно, велика опасность ранений от огнестрельного и холодного оружия.

В быту Овны чаще всего страдают от ожогов и колюще-режущих предметов. В качестве первопричины травмы Овнов имеют общее перевозбуждение организма и переизбыток энергии, которая ищет выход.

Телец

Осторожные и медлительные Тельцы инстинктивно чувствуют, что им противопоказаны порывистые движения, в результате которых может пострадать спина. Представители этого знака отличаются уравновешенностью, но если Телец теряет контроль над собой, то концентрация внимания у него снижается, появляется неловкость, неосторожность, которые приводят к травмам конечностей.

У Тельцов очень уязвимы органы пищеварения, им следует опасаться пищевых отравлений, связанных с ними желудочных расстройств и аллергических реакций на продукты.

Близнецы

Подвижные, импульсивные Близнецы страдают от слишком быстрых и неосторожных перемещений. Автомобилистам следует отказаться от высоких скоростей, потому что представители этого знака склонны отвлекаться и рассеивать внимание, а это чревато авариями. Кроме того, дополнительную осторожность следует соблюдать во время активного отдыха – особенно следует беречь руки и ноги от вывихов, переломов, порезов.

Уязвимое место Близнецов – дыхательная система, страдающая не только от переохлаждения, но и от несчастных случаев, связанных с отравлением газом.

Рак

Представители этого знака имеют очень уязвимую психику, поэтому они часто страдают от депрессии, апатии, разрушительных посылов подсознания. В особенно тяжелых случаях имеют суицидальные наклонности.

В угнетенном состоянии Рак ставит себя на позицию жертвы, чем притягивает негативные и опасные события. Он страдает от немотивированной враждебности со стороны агрессивных личностей. Раки становятся объектом насильственных действий, нападений, угрожающих жизни. Они сами подсознательно провоцируют такие ситуации. Женщинам-Ракам нужно опасаться сексуального насилия.

Лев

Импульсивные Львы часто идут на неоправданный риск, поэтому получают травмы, связанные со спортом или другими экстремальными увлечениями. Им нужно быть осторожнее, занимаясь горными лыжами, серфингом, дайвингом, прыжками с парашютом. При управлении транспортом аварии происходят из-за их невнимательности и любви к скорости. Кроме того, велика опасность несчастных случаев, связанных с различными производственными механизмами, инструментами, приборами. Львам необходимо строго соблюдать предписанные меры безопасности на производстве.

Дева

У осторожных Дев чрезвычайно развит инстинкт самосохранения, поэтому несчастные случаи с ними случаются реже, чем с представителями других знаков Зодиака. Однако чрезмерная забота о здоровье может привести к нежелательным последствиям: Девы увлекаются самолечением и рецептами нетрадиционной медицины, в результате чего попадают на больничную койку. Девам следует опасаться отравлений, интоксикаций, поражений желудочного тракта.

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