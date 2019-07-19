Видео: как капитан и сексуальные модели развлекают эстонских красоток и красавцев на яхте

Дизайнер и конструктор одежды Natalya NG рассказала, как родилась идея проводить такие прогулки и что требуется от тех, кто желает отправиться в море вместе с ними. Также в этом выпуске вы увидите, как красавица-модель Майя Юхансоо позирует в невероятных и даже слегка откровенных нарядах.