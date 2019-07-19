Пт, 19.07.2019
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  • Видео: как капитан и сексуальные модели развлекают эстонских красоток и красавцев на яхте

Видео: как капитан и сексуальные модели развлекают эстонских красоток и красавцев на яхте

Прогулки на яхте в Эстонии набирают популярность. А кто не хочент пить шампанское под открытым небом посреди моря в обществе обаятельного капитана Сергея Михеенко и красивых моделей. 

Дизайнер и конструктор одежды Natalya NG рассказала, как родилась идея проводить такие прогулки и что требуется от тех, кто желает отправиться в море вместе с ними. Также в этом выпуске вы увидите, как красавица-модель Майя Юхансоо позирует в невероятных и даже слегка откровенных нарядах. 

Смотрите Limon LIVE и наслаждайтесь! 

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