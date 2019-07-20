Раки, любимый человек нуждается в вас! Гороскоп на 20 июля

Развитие романтических отношений связано с непредвиденными сложностями, неприятными неожиданностями. Однако свойственная вам жизнерадостность позволит преодолеть влияние негативных тенденций и получить массу удовольствия от давно запланированных развлечений и поездок.

Стрелец

Хороший день. Некоторые неприятности могут поджидать лишь тех, кто решил пожертвовать профессиональными и семейными делами ради светской жизни – ваши ожидания не оправдаются, и мероприятие, которое должно было развеселить и поднять настроение, вселит лишь скуку. В остальном же перспективы очень хороши. Звезды обещают и успехи в труде, и полезные знакомства, и решение домашних проблем; приятно, что все это не потребует больших усилий с вашей стороны.

Вероятны удачные поездки, в том числе незапланированные, импровизированные экскурсии, успешные командировки. Друзья оценят вашу изобретательность, любимый человек будет в восторге от необычных предложений, на которые не сможет ответить отказом.

Козерог

В личных делах вам сегодня поможет врожденное терпение, умение идти к цели, не обращая внимания на препятствия и помехи на пути. Можно настаивать на своем, не опасаясь, что близкие упрекнут вас в эгоизме, неуместной бескомпромиссности; самые мудрые представители вашего окружения вовсе откажутся от споров, понимая их бесполезность. В романтических отношениях вы являетесь безусловным лидером – это не только преимущество, но и ответственность, о чем нельзя забывать.

В обсуждении деловых вопросов последнее слово также останется за вами, но это не всегда хорошо – вы рискуете упустить из виду интересную идею лишь потому, что ее автором является кто-то другой. Вовсе не обязательно принимать все поступающие предложения, но стоит внимательно их выслушивать и запоминать: полученная информация пригодится позже.

Водолей

Вас ждет много интересного. Наиболее значительные успехи в работе ожидают тех, кто много времени проводит в разъездах, принимает участие в общественных мероприятиях. Старайтесь быть на виду – сегодня вас могут заметить люди, общение с которыми изменит вашу жизнь к лучшему. Можно делать покупки, в том числе и крупные, решать вопросы, связанные с недвижимость, начинать ремонт.

Несколько хуже обстоит дело в сфере романтических отношений. Вы стремитесь к свободе и независимости, порой обижая любимого человека нежеланием принимать во внимание его мнение, игнорируя его интересы. Сколь бы сильными ни были новые увлечения, нельзя забывать о взятых на себя обязательствах, обижать людей, которые в вас нуждаются: позже ситуация изменится, но совершенные ошибки вам простят далеко не сразу.

Рыбы

День вполне благоприятен как для работы, так и для отдыха. Постарайтесь заранее составить план действий, прислушиваясь к собственной интуиции, а не рекомендациям со стороны; следуя избранной линии поведения, вы сможете обойти немало подводных камней, на которые хотели бы толкнуть вас недоброжелатели. Есть шанс навести порядок в финансовых делах, добившись возвращения старого долга; партнеры, в лояльности которых вы имеете причины сомневаться, все же выполнят взятые обязательства.