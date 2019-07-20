Раки, любимый человек нуждается в вас! Гороскоп на 20 июля

Этот день связан с ростом напряженности в романтических отношениях, обострением конфликтов и разногласий между любящими друг друга людьми. Придется проявлять терпение и снисходительность, чтобы избежать ссор, не обидеть того, кто вам особенно дорог. Завоевать расположение новых знакомых и заручиться их поддержкой тоже весьма нелегко, но все же это потребует меньших усилий. Отдых в большой компании будет приятным, ни к чему не обязывающее общение поднимет настроение, пишет Дворец.
Сейчас можно спокойно и без спешки решить финансовые вопросы, определиться с планами на будущее. Логика и здравый смысл одерживают верх над эмоциями, что способствует скорейшему решению многих проблем. Профессиональные трудности преодолимы, а те, кто проявит упорство, даже смогут одержать весьма значительные победы.
Овен
Важные дела, на которые вы возлагали большие надежды, будут развиваться не так, как хотелось бы. Наиболее азартным представителям знака, которые успели многое поставить на карту, следует подумать о путях к отступлению – непредвиденное событие может повлечь за собой нешуточное разочарование. Не стоит совершать опрометчивых поступков, жечь за собой мосты; там, где это возможно, ограничьтесь полумерами. Сотрудничество с новыми партнерами даст хороший результат. Вы можете рассчитывать на интересные предложения профессионального и личного характера, исходящие от людей, которые хорошо вас знают, но еще не осведомлены о последних событиях вашей жизни.
Отношения в семье гармоничны и стабильны, нет причин для беспокойства о близких. Утомительные занятия лучше отложить, как и любые эксперименты – отдайте предпочтение спокойному отдыху, вам нужно восстановить силы.
Телец
Высока вероятность профессиональных успехов, у наиболее активных представителей знака появится возможность подняться по служебной лестнице, не обращаясь за помощью к сильным мира сего. Есть шанс сделать удачные покупки, быстро закончить ремонт. Расходы будут значительными, но абсолютно оправданными. Рассчитывать на безусловную поддержку деловых партнеров и друзей не приходится, возможны конфликты в трудовом коллективе. Несколько улучшить ситуацию позволит посещение корпоративного развлекательного мероприятия.
Атмосфера в семье вполне спокойна, вероятность ссор с родственниками близка к нулю. Здравый смысл поможет вам вовремя дать нужные советы тем, кто в них нуждается, и уберечь близких людей от ошибок. День благоприятен для развития романтических отношений, общения с любимым человеком.
Близнецы
Напряженность в отношениях с близкими людьми заставит задуматься о собственном поведении, пересмотреть принципы, на которых основываются ваши отношения с окружающими. Вероятно обострение существующих разногласий в романтических отношениях, возвращение к проблемам, которые вы считали решенными; некоторым Близнецам придется занять жесткую и бескомпромиссную позицию, рискуя навлечь на себя волну критики. Способствовать улучшению настроения будут интересные дела, необычный отдых. Предложите любимому человеку нечто экстравагантное, нарушающее привычное течение жизни – вы будете приятно удивлены его реакцией.
С профессиональной точки зрения день весьма неплох. Успехи на переговорах ожидают тех, кто всерьез относится к своим словам и не берет на себя обязательств, выполнить которые невозможно.
Рак
События этого дня не станут для вас неожиданностью. Напротив, у вас появится повод похвалить себя за ранее проявленную предусмотрительность. Те, кто отказался следовать вашим советам, наверняка пожалеют об этом – и именно к вам обратятся за помощью в надежде исправить ситуацию. Отношения с коллегами, друзьями и родственниками складываются так, что вы порой будете чувствовать себя начинающим воспитателем, которому по ошибке доверили слишком большую группу малышей – старайтесь сдерживать раздражение, ни к чему хорошему оно все равно не приведет.
Любимый человек, даже заявляющий о своем стремлении к независимости, будет нуждаться в вашей опеке, которую хотел бы видеть не слишком навязчивой, корректной и тактичной. Стоит вовремя дать понять, что терпение ваше небезгранично, иначе весь день будет потрачен на решение чужих проблем, в том числе и тех, которые и внимания-то не заслуживают вовсе.
Лев
Стоит сосредоточиться на получении материальных благ. Чем более «земной» характер носит ваша цель, тем легче ее достичь; окружающие могут скептически отнестись к вашему прагматизму, но даже самых суровых критиков заставят замолчать успехи, которых вы добьетесь. Вероятно решение имущественных вопросов, заключение выгодных сделок. Возможно получение денег за ранее проделанную работу, возвращение старого долга. Несколько напряженными станут отношения в трудовом коллективе, ваши победы вызовут зависть у окружающих.
День подходит для поездок и путешествий, а также начала изучения иностранного языка или культуры другой страны. Отношения с близкими основаны на взаимной поддержке. Не проявляйте эгоизма и не позволяйте другим игнорировать интересы окружающих.
Дева
Вам легко дается общение с любыми людьми, и этим можно воспользоваться для решения профессиональных и личных проблем. Прекрасный день для начала осуществления совместных проектов, реализации идей, требующих объединения усилий. И на работе, и во время отдыха вы будете в центре внимания, представители противоположного пола проявят к вам интерес.
Складываются благоприятные обстоятельства для начала романа или решения проблем, имеющихся в уже существующих отношениях. Положитесь на судьбу: звезды готовы многое сделать для вас.
Общение с членами семьи будет радовать, а вот домашние дела могут вызвать раздражение. Не стоит заниматься ремонтом, с ценными вещами следует обращаться особенно аккуратно. Высока вероятность денежных поступлений, которые позволят не экономить на развлечениях.
Весы
Прекрасный день с точки зрения романтических отношений. Весы готовы к серьезным переменам в личной жизни и делают все возможное, чтобы приблизить их, не нарушая, однако, естественного хода вещей. Не стоит рассчитывать на водопад приятных эмоций и фейерверк страстей; ваши чувства по-настоящему глубоки, и во внешних эффектах просто нет необходимости.
Воспользуйтесь возможностью откровенно побеседовать с человеком старшего возраста, попросить совета – чужой опыт будет полезен во многих делах. Комфортнее всего вы будете чувствовать себя дома, но и посещение увеселительных заведений вас наверняка порадует. Несколько снижен жизненный потенциал, возможно ощущение переутомления, упадка сил.
Скорпион
День будет непростым, но интересным. Звезды подготовили вам немало разнообразных испытаний, но оставили возможность выйти победителем из любой борьбы. Неблагоприятна финансовая ситуация, однако до серьезных проблем дело не дойдет, если вы будете полагаться на толковые советы мудрых людей, а не только на собственные мимолетные желания. Завоевать доверие новых партнеров и расположение приятных людей поможет умение сохранять контроль над собой, принимать верные решения в сложных ситуациях.
Развитие романтических отношений связано с непредвиденными сложностями, неприятными неожиданностями. Однако свойственная вам жизнерадостность позволит преодолеть влияние негативных тенденций и получить массу удовольствия от давно запланированных развлечений и поездок.
Стрелец
Хороший день. Некоторые неприятности могут поджидать лишь тех, кто решил пожертвовать профессиональными и семейными делами ради светской жизни – ваши ожидания не оправдаются, и мероприятие, которое должно было развеселить и поднять настроение, вселит лишь скуку. В остальном же перспективы очень хороши. Звезды обещают и успехи в труде, и полезные знакомства, и решение домашних проблем; приятно, что все это не потребует больших усилий с вашей стороны.
Вероятны удачные поездки, в том числе незапланированные, импровизированные экскурсии, успешные командировки. Друзья оценят вашу изобретательность, любимый человек будет в восторге от необычных предложений, на которые не сможет ответить отказом.
Козерог
В личных делах вам сегодня поможет врожденное терпение, умение идти к цели, не обращая внимания на препятствия и помехи на пути. Можно настаивать на своем, не опасаясь, что близкие упрекнут вас в эгоизме, неуместной бескомпромиссности; самые мудрые представители вашего окружения вовсе откажутся от споров, понимая их бесполезность. В романтических отношениях вы являетесь безусловным лидером – это не только преимущество, но и ответственность, о чем нельзя забывать.
В обсуждении деловых вопросов последнее слово также останется за вами, но это не всегда хорошо – вы рискуете упустить из виду интересную идею лишь потому, что ее автором является кто-то другой. Вовсе не обязательно принимать все поступающие предложения, но стоит внимательно их выслушивать и запоминать: полученная информация пригодится позже.
Водолей
Вас ждет много интересного. Наиболее значительные успехи в работе ожидают тех, кто много времени проводит в разъездах, принимает участие в общественных мероприятиях. Старайтесь быть на виду – сегодня вас могут заметить люди, общение с которыми изменит вашу жизнь к лучшему. Можно делать покупки, в том числе и крупные, решать вопросы, связанные с недвижимость, начинать ремонт.
Несколько хуже обстоит дело в сфере романтических отношений. Вы стремитесь к свободе и независимости, порой обижая любимого человека нежеланием принимать во внимание его мнение, игнорируя его интересы. Сколь бы сильными ни были новые увлечения, нельзя забывать о взятых на себя обязательствах, обижать людей, которые в вас нуждаются: позже ситуация изменится, но совершенные ошибки вам простят далеко не сразу.
Рыбы
День вполне благоприятен как для работы, так и для отдыха. Постарайтесь заранее составить план действий, прислушиваясь к собственной интуиции, а не рекомендациям со стороны; следуя избранной линии поведения, вы сможете обойти немало подводных камней, на которые хотели бы толкнуть вас недоброжелатели. Есть шанс навести порядок в финансовых делах, добившись возвращения старого долга; партнеры, в лояльности которых вы имеете причины сомневаться, все же выполнят взятые обязательства.
Можно обсуждать важные вопросы с людьми, вызывающими у вас искреннее уважение. К вашему мнению прислушаются даже те, кто обладает почти безграничным жизненным опытом. А вот иметь дело с особами самоуверенными, но лишенными мудрости и здравого смысла, будет крайне неприятно, и дело может дойти до серьезных ссор, полного прекращения отношений.