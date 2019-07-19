Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много времени, потому что их суточный ритм зависел от восхода и захода солнца, пишет Сегодня.
Мы располагаем искусственным светом, который позволяет продлить период бодрствования и, стало быть, сократить время сна, но специалисты говорят о том, что нужно спать около девяти часов в сутки. Читайте больше о том, как быстро уснуть.
Как быстро уснуть
- Слаженный график дня — главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей.
- Не ешьте перед сном. Этот фактор мешает уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.
- Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Но обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.
- Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером.
- Попробуйте поменять свое местоположение и заметить наиболее удобное.
- Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне.
- Переоденьтесь в пижаму перед сном. Можно спать либо в белье, либо голышом.
- Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.
- Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.
- Придумайте собственный ритуал перед сном. Это может быть маленькая чашка травяного чая или любимая музыка перед сном.
- Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.
- Внимательно относитесь к своевременной смене постельного белья.
- Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.
Что делать после того, как вы выключите свет
- Думайте только о хорошем. Можете "посчитать овец"
- Примите удобную позу в кровати.
- Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете.
Метод засыпания за одну минуту
1. Спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.
2. Задержать дыхание на 7 секунд.
3. После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.
Такая практика успокаивает ваш разум. Также ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить.
Такая практика засыпания несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации.