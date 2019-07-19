Пт, 19.07.2019
Взбешенный житель Таллинна: ехал на концерт Анне Вески в такую даль — и такой облом! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Woman Sleeping With Sleep Mask

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много времени, потому что их суточный ритм зависел от восхода и захода солнца, пишет Сегодня.

Мы располагаем искусственным светом, который позволяет продлить период бодрствования и, стало быть, сократить время сна, но специалисты говорят о том, что нужно спать около девяти часов в сутки. Читайте больше о том, как быстро уснуть.

Как быстро уснуть

  • Слаженный график дня — главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей.
  • Не ешьте перед сном. Этот фактор мешает уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.
  • Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Но обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.
  • Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером.
  • Попробуйте поменять свое местоположение и заметить наиболее удобное.
  • Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне.
  • Переоденьтесь в пижаму перед сном. Можно спать либо в белье, либо голышом.
  • Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.
  • Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.
  • Придумайте собственный ритуал перед сном. Это может быть маленькая чашка травяного чая или любимая музыка перед сном.
  • Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.
  • Внимательно относитесь к своевременной смене постельного белья.
  • Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.

Что делать после того, как вы выключите свет

  • Думайте только о хорошем. Можете "посчитать овец"
  • Примите удобную позу в кровати.
  • Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете.

Метод засыпания за одну минуту

1. Спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.

2. Задержать дыхание на 7 секунд.

3. После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.

Такая практика успокаивает ваш разум. Также ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить.

Такая практика засыпания несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ