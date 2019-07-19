Видео: Макс Барских с голым торсом преподал эстонскому журналисту урок украинского языка

В первый день фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале был просто усыпан российскими, украинскими, эстонскими и другими мировыми знаменитостями. Мы решили пообщаться с украинской звездой Максом Барских, тем более, что от него без ума эстонские девчонки и скоро концерт артиста в Таллинне.