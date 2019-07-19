Пт, 19.07.2019
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  • Видео: Макс Барских с голым торсом преподал эстонскому журналисту урок украинского языка

Видео: Макс Барских с голым торсом преподал эстонскому журналисту урок украинского языка

В первый день фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале был просто усыпан российскими, украинскими, эстонскими и другими мировыми знаменитостями. Мы решили пообщаться с украинской звездой Максом Барских, тем более, что от него без ума эстонские девчонки и скоро концерт артиста в Таллинне. 

Макс Барских в интервью назвал свой любимый ресторан в Таллинне и озвучил напиток, который будет там пить; 

Рассказал, в каком городе обожает отдыхать и развлекаться;

И назвал свой любимый город на Украине, куда обязательно нужно съездить всем. Также Барских поправил Эдгара Герегеля: «Только в Украине», - сказал артист. 

Макс Барских на фестивале Лаймы Вайкуле

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Впереди всех ждет совсем другой Макс Барских, потому что планы у артиста грандиозные. 

Напомним, что в ближайшие дни на фестивале Лаймы Вайкуле в юрмальском концертном зале «Дзинтари» еще выступят очень известные артисты, в их числе Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Monatik, Любовь Успенская и другие. 

Смотрите видеоинтервью! 

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