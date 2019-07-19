Тарзан опубликовал голое фото, показав, как они с Королёвой подходят друг другу

Артист часто балует фанатов снимками своей полуобнажённой натуры, вот и в этот раз от привычной программы мужчина решил не отходить. Приятным и важным дополнением стала любимая жена — 46-летняя Наташа Королёва, которая любое фото способна сделать только лучше. Под снимком Тарзан пошутил: "Поймал русалку — теперь сушу её на солнышке".

Подписчики артиста оценили юмор и принялись развивать тему. К тому же многие заметили, как идеально Сергей и Наташа подходят друг другу, и не только физически, конечно же.

"Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали"

"Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телом (!), а как верно вы любите Наташу! Она супер!"

"Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара "Тарзанка""

- написали пользователи.