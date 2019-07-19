Прожившие в браке 71 год супруги умерли в один день

Прожившие в браке 71 год муж с женой умерли в один день. Об этом сообщает Metro.

История Герберта Делейгла и Мэрилин Фрэнсис началась в 1947 году в кафе, где последняя работала официанткой. Впоследствии Герберт признавался, что заходил туда, чтобы только увидеть свою будущую жену. Однажды он всё же набрался храбрости и пригласил её на свидание.

Спустя год Герберт и Фрэнсис сыграли свадьбу, едва не сорвав церемонию своим опозданием на час.