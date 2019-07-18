Instagram перестанет показывать лайки

Разработчики Instagram продолжают экспериментировать с нововведениями. На прошлой неделе стало известно, что популярная социальная сеть придумала, как интернет-пользователям бороться с негативными комментариями и сообщениями от хейтеров, а на этой анонсировала еще одну новую функцию, пишет Сплетник.
На этот раз разработчики Instagram объявили, что очень скоро жители некоторых стран не смогут увидеть количество лайков и просмотров под фотографиями или видео других пользователей. Пока ограничения в тестовом режиме будут введены в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, а позже могут распространиться на другие страны мира.
Скрыть лайки Instagram решил для того, чтобы пользователи наконец перестали гнаться за мнимой популярностью и сосредоточились исключительно на опубликованном контенте.
Мы хотим, чтобы ваши друзья были сконцентрированы на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают. Вы по-прежнему сможете видеть свои лайки, если нажмете на список пользователей, однако эта информация будет скрыта от ваших друзей. Мы с нетерпением ждем возможности проверить, как это изменение поможет пользователям,
— прокомментировали новую функцию разработчики одной из самых популярных соцсетей в мире.
Пользователи Instagram пока неоднозначно отреагировали на нововведения: одни сочли это хорошей идеей, а другие решили, что функция бесполезна и через какое-то время все вернется на круги своя.
А что вы думаете по этому поводу?