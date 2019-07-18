Instagram перестанет показывать лайки

Мы хотим, чтобы ваши друзья были сконцентрированы на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают. Вы по-прежнему сможете видеть свои лайки, если нажмете на список пользователей, однако эта информация будет скрыта от ваших друзей. Мы с нетерпением ждем возможности проверить, как это изменение поможет пользователям,