У Иосифа Пригожина забрали водительские права во Франции

Оба супруга с юмором отнеслись к этому случаю. «Смотрите, какой у меня водитель,— не без гордости заявил Иосиф в одном из видео. — Пока забрали мои права, разрешите представить временного водителя — народная артистка России, певица Валерия».

К слову, Валерия давно мечтала о таком отдыхе, особенно ей хотелось посетить Исландию. Муж исполнил желание, организовав увлекательную поездку.«Сколько впечатлений! Сколько всего с нами происходит впервые! Никогда раньше не поднималась на ледник, никогда не пила талую ледниковую воду, никогда не путешествовала по бездорожью на таких машинах с гигантскими колесами, никогда не стояла в месте разлома тектонических плит, никогда раньше не видела гейзер, никогда не сидела верхом на исландской лошади, никогда не спускалась на дно кратера вулкана... А некоторые спрашивают: и чего нам в тепле не сидится», — отметила звезда.