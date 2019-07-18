У Иосифа Пригожина забрали водительские права во Франции

Иосиф с Валерией уехали. Отдохнуть от гастролей и светских мероприятий пара решила в Европе. Однако отпуск омрачил неприятный инцидент: за превышение скорости продюсеру запретили управлять автомобилем два месяца, пишет Стархит.
В ходе путешествия Пригожин с Валерией уже побывали в Исландии, навестили старшего сына певицы в Швейцарии. Сейчас звездные супруги находятся во Франции, где, как выяснилось, с продюсером произошел неприятный инцидент.
«Доигрался, докатался мой муж. Теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. За превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывает!»
— сообщила Валерия поклонникам.
«СтарХит» связался Иосифом Пригожиным, чтобы узнать о подробностях произошедшего.
«Скорость превысил незначительно, но все равно задержали, составили протокол, забрали права. Заплатил штраф — 140 евро. Поразило, что забрали иностранные права. Сегодня должны вернуть. Кстати, за вождение автомобиля без прав здесь могут посадить на полтора года»,
— рассказал продюсер.
Оба супруга с юмором отнеслись к этому случаю. «Смотрите, какой у меня водитель,— не без гордости заявил Иосиф в одном из видео. — Пока забрали мои права, разрешите представить временного водителя — народная артистка России, певица Валерия».
К слову, Валерия давно мечтала о таком отдыхе, особенно ей хотелось посетить Исландию. Муж исполнил желание, организовав увлекательную поездку.«Сколько впечатлений! Сколько всего с нами происходит впервые! Никогда раньше не поднималась на ледник, никогда не пила талую ледниковую воду, никогда не путешествовала по бездорожью на таких машинах с гигантскими колесами, никогда не стояла в месте разлома тектонических плит, никогда раньше не видела гейзер, никогда не сидела верхом на исландской лошади, никогда не спускалась на дно кратера вулкана... А некоторые спрашивают: и чего нам в тепле не сидится», — отметила звезда.
Пока неизвестно, когда супруги вернутся домой. Судя по постам звезд в социальной сети, они уже забыли об инциденте и продолжают наслаждаться красотой местной природы. «Пейзажи нереальной красоты, хочется визжать от восторга. Нам, конечно, очень повезло с погодой», — подчеркнула Валерия.