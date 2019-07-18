Чт, 18.07.2019
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  • «Какие большие»: Наташа Королева сразила поклонников откровенным декольте

«Какие большие»: Наташа Королева сразила поклонников откровенным декольте

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

Певица продолжает демонстрировать достоинства своей фигуры, пишет «Экспресс-газета».

46-летняя Наташа Королева опубликовала в Instagram новый снимок. На нем певица позирует рядом со своим другом, казахстанским музыкантом Беркутом (Айбеком Сейтовым). Фото было сделано в Алма-Ате.

«Беркут, дорогой мой друг!!! Поздравляю с Днюхой!!! Чтобы все желания и мечты обязательно исполнились, чтобы детки радовали, а красавица жена любила и боготворила!», — пожелала артистка.

Всех безумно заинтересовал наряд Наташи Королевой: канареечного цвета платье с глубоким декольте. За него певицу тут же назвали «Желтым тюльпанчиком». А еще больший интерес вызвали формы исполнительницы.

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

«Какие большие…», «Офигенная грудь», «Наташа очень красивая от природы... и кстати, в меру упитанная», — отметили поклонники. Несколько скептиков, вмешавшихся в комментарии, позволили себе покритиковать вид Королевой. «Такое красивое платье и мятое…» — разочарованно написала одна из подписчиц. Другая сообщила, что уважала Наташу и восхищалась ею, пока та не продемонстрировала «голую задницу» всему миру.

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