«Какие большие»: Наташа Королева сразила поклонников откровенным декольте

46-летняя Наташа Королева опубликовала в Instagram новый снимок. На нем певица позирует рядом со своим другом, казахстанским музыкантом Беркутом (Айбеком Сейтовым). Фото было сделано в Алма-Ате.

«Беркут, дорогой мой друг!!! Поздравляю с Днюхой!!! Чтобы все желания и мечты обязательно исполнились, чтобы детки радовали, а красавица жена любила и боготворила!», — пожелала артистка.

Всех безумно заинтересовал наряд Наташи Королевой: канареечного цвета платье с глубоким декольте. За него певицу тут же назвали «Желтым тюльпанчиком». А еще больший интерес вызвали формы исполнительницы.

Наташа Королева ФОТО: Instagram