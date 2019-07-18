Середина 2019 года: каких перемен ждать всем знакам Зодиака после 17 июля

Самое жаркое время перемен началось после 17 июля – затмения Луны. Очень многое встанет на свои места, да и сами знаки Зодиака определятся, что же им нужно от жизни дальше.

Самая хорошая новость для всех – резких изменений к лучшему стоит ждать тем, кто родился с июля по конец ноября, а также тем, кто явно в первой половине года получил очень много незаслуженных проблем и испытаний от жизни. Эти знаки и так знают, что скоро в их жизни выглянет солнце. Те, кто держался достойно и делал все, чтобы выбраться из неприятностей, точно оценит этот подарок судьбы.

Итак, знаки конца лета и осени – торжествуйте, теперь все будет улучшаться с каждым днем. Конец июля положит конец всему тому, что жизнь возложила на ваши плечи незаслуженно. Даже если казалось, что на решение кого-то вопроса уйдут месяцы, все решится совсем скоро.

Ближе к августу силу набирает везение в деньгах, причем даже у тех, кто отродясь не умел ни зарабатывать, ни копить, ни разумно тратить. Какая разница, если теперь вам покровительствуют такие серьезные силы? Уже даже к сентябрю можно будет успеть закрыть все так волнующие душу финансовые вопросы.

Ну и, конечно же, самое главное для многих: вторая половина года подарит самое прекрасное чувство – взаимную любовь. Тогда-то и придет понимание, почему все время до этого у вас ничего не получалось – просто люди были не ваши.

С июля по август будет происходить самое прекрасное в жизни Раков, Дев и Львов. Финансовая стабильность и верные шаги к своим самым главным целям будут прекрасно сочетаться с бурей эмоций, которую может вызвать новая любовь, прекрасный отдых и избавление от всего, что так мешало жить.

Сентябрь – месяц Весов и только их. Давно в жизни этого знака не было такого плодотворного и удачного периода, когда можно в жизни поменять все. Или же сделать лучше все то, что вам дорого.