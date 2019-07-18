Чт, 18.07.2019
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  • Анна Седокова в прозрачном белье взбудоражила откровенным фото

Анна Седокова в прозрачном белье взбудоражила откровенным фото

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Анна Седокова пояснила, как она понимает свободу. Свои рассуждения певица сопроводила довольно откровенным снимком – в джинсах и бюстгальтере, пишут Дни.ру.

Анна Седокова уверена: нет ничего сексуальнее, чем свобода. Эту глубокую мысль экс-солистка группы "ВИА Гра" проиллюстрировала фотографией с почти обнаженной грудью – прозрачное белье мало что скрывает.

"Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу – что он скажет? Я туда не пойду – мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье – это обладать свободой", – написала Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики певицы с такой философией согласились – правда, их внимание было приковано вовсе не к словесным откровениям Анны Седоковой. Они внимательно изучали соблазнительную грудь артистки.

"У Вас правый сосок видно", "А зачем сосок показывать?", "Я, кажется, кусочек соска увидел", "Соски видно", – ни о чем другом просто не могли говорить комментаторы.

А некоторые даже возмутились такой свободой: "У Ани важнее, чем трусы, нет ничего. Трусы и свобода. Ну овца овцой! Вон ребенку помоги, мегамозг!"

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