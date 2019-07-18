Чт, 18.07.2019
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Эксклюзив
  • Limon в Юрмале: эстонский журналист рассмешил Лолиту за кулисами

Limon в Юрмале: эстонский журналист рассмешил Лолиту за кулисами
Фото и видео: следите за закулисьем!

Laima Rendezvous Jurmala 2019 1-й день

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня в Юрмале начинается музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». С 18 по 21 июля в концертном зале «Дзинтари» выступят топовые артисты из России, Украины, Латвии и других стран. Эстонию на фестивале представит Уку Сувисте.

Журналисты портала Limon.ee уже находятся на полпути к Юрмале. За приключениями на латвийских просторах, закулисьем популярного фестиваля, репетициями и курьезными моментами следите на нашем портале. Впереди вас ждут интересные интервью и яркие фоторепортажи. Поехали!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ