Limon в Юрмале: эстонский журналист рассмешил Лолиту за кулисами
Сегодня в Юрмале начинается музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». С 18 по 21 июля в концертном зале «Дзинтари» выступят топовые артисты из России, Украины, Латвии и других стран. Эстонию на фестивале представит Уку Сувисте.
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