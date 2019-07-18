Гороскоп фобий: чего больше всего боятся Знаки Зодиака

Считается, что каждый Знак Зодиака имеет свои черты, ценности, сильные и слабые стороны. И страхи, ведь все мы чего-то боимся. К счастью, взглянув страху в лицо, его намного проще победить, пишет Dailyhoro.
Многие утверждают, что лучшее лекарство против страха — юмор. Поэтому окружающие (и, кстати, некоторые психологи) так часто советуют посмеяться над своими страхами, мысленно поместить пугающих ночных монстров или ужасно злого начальника в дурацкие декорации, чтобы перестать бояться. Для начала стоит вытащить своих внутренних демонов из шкафа. Сегодня мы узнаем, чего боятся представители разных Знаков Зодиака.
Овен
Настоящий Овен фобий не имеет — у него много энергии, веры в себя и желания двигаться вперед. Но у Овна есть страх застоя: если все замрет, никакие начинания не увенчаются успехом, а амбиции останутся нереализованными, любой Овен ощутит себя как минимум не в своей тарелке. В глубине души Овны часто опасаются подобного исхода, когда начинают новое дело. Рецепт борьбы банален, но эффективен — смотреть и читать больше историй с хэппи-эндом, напоминая себе о вере в лучшее.
Телец
Фобия Тельца — остаться без денег, причем это вовсе не значит, что все ценности Тельцов сводятся исключительно к кошельку, и им не важно, есть ли рядом близкие, есть ли в жизни Тельцов мечты и стремления. Просто Тельцы верят, что они в силах справиться с кризисом в семье или, скажем, на работе, а вот внезапно обрушившийся бюджет приведет их в состояние паники. Поэтому Тельцам советуют при возможности заводить небольшую финансовую подушку безопасности.
Близнецы
Большинство Близнецов — экстраверты, но даже интроверты-Близнецы боятся одиночества. Близнецам необходимо внимание, им комфортно в компании, и каждый представитель этого Знака Зодиака нуждается не просто в благодарном зрителе, но и в дружеском плече. Поэтому Близнецам важно поддерживать связь с самыми близкими людьми, а также не бояться уединения и находить в нем лучшее — например, возможность заняться творчеством.
Рак
Многие Раки, будучи верными партнерами, надежными друзьями, да и в общем хорошими людьми, боятся кого-то случайно подставить, подвести, не оправдать возложенных на них надежд. Рак — достаточно мнительный Знак Зодиака, и прицепив к этому страху еще какой-нибудь дополнительный, он сам себя загоняет в панцирь чужих ожиданий. Ракам просто необходимо почаще напоминать себе, что у них много сильных качеств и что они не обязаны оправдывать любые ожидания.
Лев
Блистательные Львы недалеко ушли от скромных Раков, и их главные страхи, на первый взгляд, довольно похожи — каждый Лев очень не хочет оказаться в неловком положении, не оправдав ожиданий окружающих. Однако среднестатистический Лев боится подвести не близких, а самого себя — как же, все ожидали от него умной речи со сцены или искрометной шутки на вечеринке, а он сел в лужу! Не стоит так серьезно относиться к своему имиджу: иногда полезно посмеяться над собой вместе со всеми.
Дева
Фобиями Дев в шутку называют боязнь микробов, пыли, кошачьей шерсти на пиджаке или следов пальцев на мониторе (впрочем, у некоторых Дев именно такие страхи, и сами Девы об этом прекрасно осведомлены). Но настоящий страх Дев — это страх хаоса. Они любят порядок: когда они знают, в какой компании проведут вечер, где и с кем отдохнут в выходные, какие друзья пойдут с ними на кофе в четверг. Девам важно хотя бы иногда импровизировать, иначе любое отклонение от плана так и будет повергать их в ступор.
Весы
Весы не любят, когда их застают в неухоженном или неподобающем виде. Эстеты от природы, они стараются производить на окружающих впечатление утонченных натур, поэтому самый частый кошмарный сон для большинства Весов — приехать на работу в пижамных штанах, накрасить один глаз вместо двух или перепутать Моне и Мане в светской беседе. Успех и везение Весов часто зависит от того, насколько у них получается абстрагироваться от подобных страхов.
Скорпион
Согласно гороскопу, Скорпионы — люди достаточно закрытые в эмоциональном плане. Они не показывают своих страхов, тщательно прячут скелеты в шкафах и скрывают свои фобии не только от врагов, но и от друзей. Поэтому если вдруг слабости Скорпионов становятся очевидны, те действительно не знают, что делать, и спасаются тактикой «лучшая защита — нападение», в свою очередь вскрывая собеседнику его больные точки. Не лучшая стратегия для борьбы с внутренним демоном.
Стрелец
Больше всего на свете типичный Стрелец боится оказаться в компании зануд и беспросветных пессимистов, а также заразиться таким настроем. Стрельцы — оптимисты, и хотя их стакан не всегда наполовину полон (в конце концов, неудачные дни бывают у всех), Стрелец никогда не станет драматизировать. Оказаться в тупике, сетовать на судьбу — такой картины Стрельцы боятся больше всего. К счастью, их характер помогает им избегать и токсичных людей, и безвыходных положений.
Козерог
Козероги имеют несколько страхов, которые обусловлены характером этого Знака Зодиака. Как правило, Козерог — это целеустремленный человек, реалист, достаточно сдержанный, стремящийся к статусной должности и другим атрибутам успеха в обществе. Но эти же качества мешают ему ставить перед собой яркие цели (размечтался, это точно не по силам!) или просить помощи в трудном положении (сам, все сам!). В результате у Козерога нет выраженных фобий, но есть много условностей, страхов и установок, которые его сковывают.
Водолей
Креативные Водолеи с выдумкой подходят даже к зодиакальным фобиям. Страхи Водолеев весьма разнообразны, и обычно именно их можно найти под заголовком вроде: «Самые удивительные и странные фобии». Водолей — тот самый человек, который способен найти у себя дорофобию (боязнь подарков), лаканофобию (боязнь овощей) или спектрофобию (боязнь зеркал). К счастью, творческий подход помогает Водолеям не только создавать себе монстров, но и бороться с ними. Хотя психологи все же советуют таким людям читать поменьше публикаций-ужастиков на просторах Сети.
Рыбы
Довольно мнительные и беспокойные Рыбы чаще всего боятся болячек. Распространенная история: представитель Знака Рыбы случайно открывает в Википедии статью про редкую болезнь, находит у себя ее симптомы, проверяет их по медицинскому справочнику, находит у себя еще пять болезней — и вот вы уже помогаете записать Рыб на прием к врачу, хотя все так хорошо начиналось. Негативные эмоции разрушают здоровье и удачу, так что Рыбам лучше обратить внимание на позитивные моменты, а самочувствие планово проверять у врача, без самодиагностики на сомнительных форумах.
Не всегда с фобиями удается справиться смехом. Иногда такие навязчивые страхи становятся проблемой, но выход есть. Например, можно снизить стрессовые факторы, поработать с тревожностью, нормализовать сон (иногда этого достаточно, чтобы панический ужас перед, к примеру, выступлениями или будущим прошел как будто бы сам собой). Помогут привести мысли в порядок различные духовные практики.