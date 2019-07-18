Гороскоп фобий: чего больше всего боятся Знаки Зодиака

Многие утверждают, что лучшее лекарство против страха — юмор. Поэтому окружающие (и, кстати, некоторые психологи) так часто советуют посмеяться над своими страхами, мысленно поместить пугающих ночных монстров или ужасно злого начальника в дурацкие декорации, чтобы перестать бояться. Для начала стоит вытащить своих внутренних демонов из шкафа. Сегодня мы узнаем, чего боятся представители разных Знаков Зодиака.

Овен

Настоящий Овен фобий не имеет — у него много энергии, веры в себя и желания двигаться вперед. Но у Овна есть страх застоя: если все замрет, никакие начинания не увенчаются успехом, а амбиции останутся нереализованными, любой Овен ощутит себя как минимум не в своей тарелке. В глубине души Овны часто опасаются подобного исхода, когда начинают новое дело. Рецепт борьбы банален, но эффективен — смотреть и читать больше историй с хэппи-эндом, напоминая себе о вере в лучшее.

Телец

Фобия Тельца — остаться без денег, причем это вовсе не значит, что все ценности Тельцов сводятся исключительно к кошельку, и им не важно, есть ли рядом близкие, есть ли в жизни Тельцов мечты и стремления. Просто Тельцы верят, что они в силах справиться с кризисом в семье или, скажем, на работе, а вот внезапно обрушившийся бюджет приведет их в состояние паники. Поэтому Тельцам советуют при возможности заводить небольшую финансовую подушку безопасности.

Близнецы

Большинство Близнецов — экстраверты, но даже интроверты-Близнецы боятся одиночества. Близнецам необходимо внимание, им комфортно в компании, и каждый представитель этого Знака Зодиака нуждается не просто в благодарном зрителе, но и в дружеском плече. Поэтому Близнецам важно поддерживать связь с самыми близкими людьми, а также не бояться уединения и находить в нем лучшее — например, возможность заняться творчеством.

Рак

Многие Раки, будучи верными партнерами, надежными друзьями, да и в общем хорошими людьми, боятся кого-то случайно подставить, подвести, не оправдать возложенных на них надежд. Рак — достаточно мнительный Знак Зодиака, и прицепив к этому страху еще какой-нибудь дополнительный, он сам себя загоняет в панцирь чужих ожиданий. Ракам просто необходимо почаще напоминать себе, что у них много сильных качеств и что они не обязаны оправдывать любые ожидания.

Лев

Блистательные Львы недалеко ушли от скромных Раков, и их главные страхи, на первый взгляд, довольно похожи — каждый Лев очень не хочет оказаться в неловком положении, не оправдав ожиданий окружающих. Однако среднестатистический Лев боится подвести не близких, а самого себя — как же, все ожидали от него умной речи со сцены или искрометной шутки на вечеринке, а он сел в лужу! Не стоит так серьезно относиться к своему имиджу: иногда полезно посмеяться над собой вместе со всеми.

Дева