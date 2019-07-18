Киркоров обматерил Бузову за новую песню

Российская певица Ольга Бузова во время передачи Comment Out на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова, пишет «Московский комсомолец».
С этой целью она позвонила ему на сотовый телефон и предложила дуэтом записать новую композицию, которая, по ее словам, стопроцентно станет бомбой. Кроме того, артистка сообщила, что в тексте песни мало слов, и он имеет сексуальный подтекст. При этом необходимо поторопиться, чтобы успеть зацепиться за летние хиты.
Затем Бузова, едва сдерживая хохот, напела будущий «хит», похожий на детсадовское стихотворение: «Собачка говорит: «Гав-гав». Коровка говорит: «Му-му». Кошка говорит: «Мяу-мяу», а я скажу тебе: «Привяу». Гав, гав, гав, му, му, му, привяу».
Киркоров послушал и ответил отказом. «Оль, ты ***? Я такое говно петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот Коля! Ты знаешь, Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, он, я уверен, на это согласится», - предложил Бузовой певец.
Он добавил, что сейчас «вообще не готов к дуэтам».