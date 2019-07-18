Астролог Павел Глоба назвал эффективные способы похудения для каждого знака Зодиака

По словам специалиста, Овнам лучше всего худеть благодаря физическим нагрузкам. Представители этого знака сбрасывают килограммы в результате занятия спортом, однако они также склонны быстро возвращать «утраченное» за короткое время.

Тельцам Павел Глоба рекомендует отказаться от жирной и мучной еды. При этом спорт им также не противопоказан, но правильное питание гораздо эффективнее действует для этого знака.

Близнецы, по мнению Павла Глобы, редко страдают ожирением. Представители этого знака любят много двигаться и все делать быстро. Если им случается набрать вес, то лучше всего помогут от него избавиться физические упражнения.

Раки поддерживают свою форму благодаря качественному и свежему питанию. Уделите внимание тому, что вы едите, и ваш вес быстро придет в норму.

Львы хотят всегда и во всем быть идеальными, но вместе с тем они склонны к перееданию. Как правило, слово «диета» для них звучит пустым звуком, поэтому сбрасывать вес представителям этого знака рекомендуется с помощью физических нагрузок.

Девы, как правило, едят буквально все подряд и не часто следят за балансом белков, жиров и углеводов. Представители этого знака включаются в режим питания как только понимают, что набрали лишнего.

Весы не отличаются железной силой воли, что не дает им быть стройными. Представителям этого знака следует сначала твердо решить похудеть и замотивировать себя на результат, а уже затем использовать доступные средства для похудения - правильное питание, спортивные нагрузки.

Скорпионы часто набирают лишние килограммы и не любят при этом заниматься спортом. Представителям этого знака, пожалуй, сложнее всего будет похудеть. Павел Глоба рекомендует Скорпионам разработать индивидуальную диету и заниматься в спортом с личным тренером.

Стрельцы могут забыться и наесться на ночь пирожков, а потом удивляться лишнему весу.. Представителям этого знака поможет похудеть разборчивость в еде и режим питания.

Козероги, как правило, тщательно следят за своей фигурой и стараются не допустить набора веса. Если такое все же случается, представители этого знака быстро способны убрать лишний жир в тренажерном зале.

Водолеи склонны к большому употреблению сладкого и мучного. Для этого знака лучше всего подходит отказ от вредной пищи, что несомненно помогает им сбросить вес.