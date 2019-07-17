Ср, 17.07.2019
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Настоящая истерия! Смотри, как будут выглядеть эстонские знаменитости в старости

Настоящая истерия! Смотри, как будут выглядеть эстонские знаменитости в старости

В социальных сетях новую волну популярности приобретает мобильное приложение FaceApp, которое предлагает пользователям взглянуть в далекое будущее. Приложение дает возможность наложить на фото фильтр, благодаря которому молодое лицо выглядит на несколько десятков лет старше.

Портал Elu24 собрал забавную галерею эстонских знаменитостей, которые воспользовались приложением.

Некоторые знаменитости сами решили себя "состарить", другие "прошли процедуру" благодаря репортерам портала Elu24.

Например, участник группы Põhja-Tallinn Яанус Сакс опубликовал фото 2060 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ